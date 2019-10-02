Удача в октябре 2019-го: советы для всех знаков Зодиака

02.10.2019 12:00

Два самых важных элемента успеха для любого человека — уверенность и хорошее настроение. Три ежедневных упражнения помогут вам в поддержании хорошего настроения и реализации всех желаний.

Овен

Овнам для того, чтобы привлечь больше удачи, придется лучше отдыхать. Не стоит копить стресс и оставлять его без внимания. Любая проблема и усталость должна сниматься приятными делами, релаксацией, развлечениями, общением с приятными людьми. В финансовой сфере полезными станут десять правил успеха, которым нужно следовать неотступно. Астрологи также советуют меньше рисковать и более тщательно планировать дела.

Телец

Тельцам принесет большую удачу общение с добрыми Знаками Зодиака. Негативные люди будут постоянно их провоцировать, заставляя отвечать той же монетой. Тельцам нужно расслабиться, почувствовать себя любимыми и важными. Это идеальное время для романтики, общения, знакомств, встреч со старыми друзьями. Также удачу поможет сохранить осторожность — на работе и в бизнесе лучше не рисковать в октябре.

Близнецы

У Близнецов в октябре могут возникнуть проблемы с финансовой сферой жизни. Им стоит ознакомиться с восемью привычками, которые тормозят их развитие и лишают денежной удачи. Астрологи рекомендуют быть предельно внимательными и расчетливыми. Главное сейчас — не делиться своими планами с окружающими, чтобы не отпугнуть удачу. Даже среди на первый взгляд приятных людей могут оказаться враги и недоброжелатели, так что лучше проявлять больше самодостаточности.

Рак

У Раков в октябре будет очень слабая энергетика. Усилить ее можно при помощи физической активности, а также трех полезных упражнений. Также полезной для Раков окажется смена обстановки, деловые поездки, покупки. Астрологи советуют держать в чистоте и порядке свой дом и рабочее место. Стоит проще относиться к критике со стороны окружающих людей и не отвечать негативом на негатив. Звезды хотят, чтобы Раки научились быстро прощать.

Лев

У Львов начинается время, когда удача приходит к ним только с уверенностью. Эксперты сайта dailyhoro.ru советуют представителям этого Знака Зодиака пользоваться эффективными ритуалами на исполнение желания. Также астрологи рекомендуют выходить за пределы зоны комфорта. В октябре возможны перепады настроения, но они не станут камнем преткновения для Львов. Удача их не покинет, если они продолжат идти вперед, во что бы то ни стало.

Дева

Девам стоит сфокусировать свое внимание на амурной сфере жизни. В любви им важно не сдаваться, если они находятся в поисках, и пытаться всегда идти на компромиссы в отношениях. Привлечь удачу помогут специальные камни-талисманы, а также банальная вера в себя. Всем, кто сейчас пока одинок, лучше не прекращать поиски, потому что счастье находится где-то рядом. Нужно лишь немного терпения.

Весы

Весам лучше держаться поближе к Знакам Зодиака с самым сильным характером. Эти люди смогут вдохновить их, помочь им решить какую-то проблему, набраться смелости и уверенности в себе. Сильные духом люди часто заражают нас этой уверенностью, поэтому нужно общаться с ними и стараться следовать их советам и рекомендациям, особенно если речь идет о родственниках или лучших друзьях.

Скорпион

У Скорпионов наступает довольно беспокойный и во многом непредсказуемый период жизни. Больше всего нехватка удачи будет чувствоваться в интеллектуальной сфере. Из-за негативного настроения звезд принимать решения будет труднее. Представителям этого Знака придется полагаться на шестое чувство, которое усилится уже в первые дни октября. Еще сильнее развить интуицию помогут три простых упражнения на каждый день.

Стрелец

Стрельцам для привлечения удачи понадобится больше думать о будущем, а также забыть о прошлых ошибках, не напоминая себе о былых проблемах. Специальная медитация поможет настроиться на позитивную волну, отпугнуть сомнения и неуверенность. Это привлечет больше удачи в жизнь представителей данного Знака. В сфере финансов Стрельцам сейчас лучше пока не рисковать, сосредоточившись на заработках, а не на тратах. В любви им удастся серьезно преуспеть, если они не будут торопить события.

Козерог

Для того чтобы удача не покидала Козерогов, им необходимо повысить свою энергетику. Звезды и планеты сейчас не в самом лучшем своем состоянии, поэтому Козерогам предстоит встретиться с некоторыми неурядицами на любовном фронте и в денежных делах. Они не будут критичными, но лучше смотреть в оба, соблюдать правила игры и не забывать о чувстве ответственности. Астрологи советуют помогать окружающим по мере возможностей.

Водолей

У Водолеев в середине месяца ожидается эмоциональное падение, которое вызовет вспышку негативных эмоций и мыслей. Представителям этого Знака придется почаще задумываться о том, как привлечь в свою жизнь позитивные мысли. Возможно, в этом им поможет своевременный и эффективный отдых, общение с приятными людьми, смена обстановки, шопинг. В октябре нельзя падать духом, потому что именно позитивный настрой будет главным источником удачи.

Рыбы

Рыб не раз спасет их предусмотрительность и осторожность, в делах и финансах стоит разработать план «б» на случай неудачи. В любви же, наоборот, лучше действовать по вдохновению. Дополнительным источником успеха станет созидательное мышление. Не нужно таить зла, обижаться на близких и друзей, строить козни за спиной у коллег и знакомых. Лишить удачи Рыб смогут также публичные ссоры и импульсивность в целом.

Источник: https://from-ua.com