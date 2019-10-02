- В ОРДО бойцов ВСУ приговорили к 16 годам тюрьмы14:48
- Украинские силовики показали, как будут зачищать Донецк и Луганск. ВИДЕО14:30
- В Украине начался осенний призыв на срочную военную службу14:11
- Путин планирует отобрать у Украины шесть областей13:48
- «Украина рискует заплатить капитуляцией»: Порошенко сделал важное заявление13:30
- Главари «Л/ДНР» выдвинули Зеленскому требование по «формуле Штайнмайера»13:16
- Правый сектор стягивает силы под Раду, «победа будет местью»: кадры мятежа12:58
- «Залпы, так сильно гатят, что даже Vodafone не работает»: Жители Донецка в панике сообщают о кровавых боях12:38
- Потери на валютном фронте: гривна не устояла перед долларом и евро12:20
- Удача в октябре 2019-го: советы для всех знаков Зодиака12:00
Украинские силовики показали, как будут зачищать Донецк и Луганск. ВИДЕО
В Киевской области прошли масштабные учения подразделений МВД, за которыми наблюдал президент Украины Владимир Зеленский. Об этом сообщает департамент коммуникации МВД Украины, передает Апостроф.
Во время учений на полигоне Нацгвардии недалеко от столицы несколько сотен единиц личного состава отрабатывали действия по спасению людей в случае техногенной катастрофы, а также провели условное обезвреживание особо опасных преступников.
Сценарий предполагал ликвидацию последствий взрыва на промышленном предприятии, которому сопутствовали такие чрезвычайные происшествия как угроза лесного пожара, авария цистерны с аммиаком и обнаруженные неразорвавшиеся авиабомбы.
Специалисты ДСНС провели наземную и воздушную разведки, парашютисты-спасатели десантировались, чтобы окончательно определить масштабы катастрофы и скорректировать действия других подразделений. После прибытия основных сил спасателей и кинологов были ликвидированы последствия взрыва, под завалами найдены условные пострадавшие, которых после оказания домедицинской помощи срочно эвакуировали.
Во время учений активно применялась авиация. С ее помощью занимались тушением условного пожара и эвакуировали "тяжелых" пострадавших. Всего было осуществлено три сбросы воды самолетами АН - 32П и вертолетом Ми-8МТ. Для наблюдения использовался французский вертолет Н-225.
Группа специального назначения НГУ "Омега" должна была найти и обезвредить диверсионно-разведывательную группу незаконных вооруженных формирований. Для этого две группы спецназа десантировались парашютами и тросами в зону проведения операции. "Раненых" во время столкновения с условным противником гвардейцев вывезли из зоны поражения с помощью бронеавтомобиля, в котором находился медик. Обучение НГУ прошли с применением стрелкового оружия и гранатометов.
Наблюдая за учениями президент Украины Владимир Зеленский, которых находился в сопровождении иностранных гостей, проинспектировал технику из арсенала МВД. Большинство - украинского производства.
Среди современного оборудования - передвижные пункты автоматизированного пограничного контроля. Как пояснил один из пограничников, они предназначены для фиксации биометрических данных, проверки документов, регистрации лиц, обнаружения взрывчатых и наркотических веществ.
"Это нам нужно. В Донецке будем разбираться и Луганске", - отреагировал на новинку президент Зеленский, обращаясь к министру внутренних дел Арсену Авакову.
Источник: https://from-ua.com
Теги: Донецк, Донбасс, Луганск, учения, силовики, ВСУ
- На "Донбасс Арене" нашли "бомбу". Саперы приступили к обезвреживанию (ФОТО)
- В Донецке учились ловить террористов
- Когда горит супермаркет, надежда на спасателей
- Суперкубок расширяет географию
- "Шахтер"-"Заря": десятиминутная победа дончан (ВИДЕО)
- "До Луганска и Донецка наконец дошло, что Россия их кинула", - пост дончанина о жизни на Донбассе взорвал Сеть
- В ОРДО бойцов ВСУ приговорили к 16 годам тюрьмы14:48
- Главари «Л/ДНР» выдвинули Зеленскому требование по «формуле Штайнмайера»13:16
- «Залпы, так сильно гатят, что даже Vodafone не работает»: Жители Донецка в панике сообщают о кровавых боях12:38
- Подписание «формулы Штайнмайера»: всплыли роковые последствия, «открывает дверь к…»11:00
- Пушилин не собирается отдавать Украине контроль над границей на Донетчине10:12
- «Я всех поздравляю»: на передовой переполох, ВСУ покинут свои позиции, «началось»08:30
- Озвучена дата начала разведения сил и средств на Донбассе07:16
- «Граница должна быть наша»: Зеленский назвал главное условие выборов на Донбассе22:06
- В Мариуполе бездомный хотел съесть щенка. ВИДЕО21:13
- Боевики «ДНР» обстреляли беспилотник наблюдателей СММ ОБСЕ19:48
- В ОРДО бойцов ВСУ приговорили к 16 годам тюрьмы14:48
- Украинские силовики показали, как будут зачищать Донецк и Луганск. ВИДЕО14:30
- В Украине начался осенний призыв на срочную военную службу14:11
- Путин планирует отобрать у Украины шесть областей13:48
- «Украина рискует заплатить капитуляцией»: Порошенко сделал важное заявление13:30
- Главари «Л/ДНР» выдвинули Зеленскому требование по «формуле Штайнмайера»13:16
- Трек группы KAZKA возглавил рейтинг российского поисковика13:15
- Правый сектор стягивает силы под Раду, «победа будет местью»: кадры мятежа12:58
- «Залпы, так сильно гатят, что даже Vodafone не работает»: Жители Донецка в панике сообщают о кровавых боях12:38
- Шевченко согласился возглавить «Милан»12:30
- Названы продукты, которые лучше не покупать в супермаркетах11:17
- Врачи выяснили, сколько часов в день можно носить наушники10:45
- Не открывайте зонтик в помещении: приметы и суеверия10:32
- Названы продукты для профилактики гриппа и ОРВИ09:00
- Медики назвали лучший осенний завтрак07:45
- Не открывайте зонтик в помещении: "парасольные" приметы и суеверия22:40
- Как отличить грипп от ОРВИ: врачи дали советы 20:42
- Скандал с "формулой Штайнмайера" по Донбассу: насколько она опасна и чего хочет Кремль17:52
- 6 вещей, которые делает жадная женщина16:30
- 5 простых и домашних способов быстро улучшить зрение15:51
- Назван самый богатый знак Зодиака
- Астрологи назвали три знака, для которых судьба приготовила много испытаний
- Как в фильме ужасов: сеть взбудоражило фото известного стадиона в Донецке
- Знаки Зодиака, которым Ванга предрекла проблемы со здоровьем в этом году
- Пушилин арестован: В Кремле началась новая война за контроль над "Л/ДНР" - СМИ
- Главаря «ДНР» Пушилина взяли под домашний арест: какую судьбу ему готовит Кремль
- Астрологи сообщили, кто кому подчиняется в зависимости от знака Зодиака
- «Информация уточняется»: СМИ сообщили об аресте Пушилина
- Глава Донецкой ОГА прогнозирует упрощение правил пересечения КПВВ
- В Украине появится военная полиция: что нужно знать