- В платежках за коммуналку перестанут учитывать субсидии: нововведение09:31
- Зеленский рассказал, что будет с остальными узниками Кремля08:48
- «Я всех поздравляю»: на передовой переполох, ВСУ покинут свои позиции, «началось»08:30
- Rozetka сворачивает работу: что происходит08:17
- Тимошенко обратилась к Зеленскому с важной просьбой08:00
- Паспорта выдают по-новому: что изменилось для украинцев07:30
- Озвучена дата начала разведения сил и средств на Донбассе07:16
- «9 рота погибла, все 145 человек, и минус 12 танков»: «Михалыч» рассказал о масштабной гибели боевиков «ДНР» одновременно. ВИДЕО21:42
- Подписание "формулы Штайнмайера" в Минске: Зеленский сделал заявление20:06
- Российское гражданство для украинцев: в Кремле пошли на новую хитрость19:16
В платежках за коммуналку перестанут учитывать субсидии: нововведение
Субсидии с 1 октября в платежках за коммунальные услуги больше учитываться не будут. Правительство планирует выплачивать компенсации в дальнейшем "живыми деньгами".
Согласно новым правилам, деньги, которые украинцам удастся сэкономить, можно будет потратить по своему желанию, передает Соцпортал.
Субсидию получить можно на карту Ощадбанка или наличными по заявлению льготника.
Для того, чтобы получить субсидию, необходимо подать до 15 октября заявление в структурное подразделение по вопросам социальной защиты населения вместе банковскими реквизитами или номером почтового отделения. Выплачивать компенсации начнут после начала отопительного сезона.
Узнать, будете ли вы получать льготу, можно, обратившись в управление труда и соцзащиты райадминистраций со следующими документами:
- паспорта льготника и членов его семьи;
- свидетельство о рождении детей до 14 лет;
- регистрационный номер налогоплательщика льготника и членов его семьи;
- документ, подтверждающий право на льготу;
- квитанции по оплате ЖКХ за последний месяц;
- информация о мобильном телефоне льготника.
Теги: Донбасс, субсидия, коммунальные услуги, платежи
- Пять процентов жителей Донбасса не платят за коммунальные услуги
- Сэкономленную субсидию можно будет заплатить за коммунальные услуги
- Новые правила получения субсидий
- Субсидия поможет переступить через коммунальную "долговую яму"
- Мариупольцы массово начали оформлять субсидии
- В Донецке заявления для субсидий будут принимать на два часа дольше
- «Я всех поздравляю»: на передовой переполох, ВСУ покинут свои позиции, «началось»08:30
- Озвучена дата начала разведения сил и средств на Донбассе07:16
- «Граница должна быть наша»: Зеленский назвал главное условие выборов на Донбассе22:06
- В Мариуполе бездомный хотел съесть щенка. ВИДЕО21:13
- Боевики «ДНР» обстреляли беспилотник наблюдателей СММ ОБСЕ19:48
- «Сейчас необходимо узнать численность населения»: «депутат» «народного совета ДНР» — о переписи18:20
- «Это настоящая "бомба"»: в Донецк приедут гости из «дальнего зарубежья»17:32
- От Москвы до Юрьевки. Какие направления открыты для жителей ОРДО: список 15:21
- В «ДНР» сообщили, нужно ли получать российское удостоверение, чтобы ездить по России15:12
- Жители ОРДЛО, получившие паспорта РФ, обязаны получить российские водительские права14:10
- Оскандалившийся Олег Винник дал пресс-конференцию (ВИДЕО)09:45
- В платежках за коммуналку перестанут учитывать субсидии: нововведение09:31
- У Зоны-51 видели странное существо. ВИДЕО09:14
- Названы продукты для профилактики гриппа и ОРВИ09:00
- Зеленский рассказал, что будет с остальными узниками Кремля08:48
- «Шахтер» вырвал победу над «Аталантой» на последней минуте матча (ВИДЕО)08:35
- «Я всех поздравляю»: на передовой переполох, ВСУ покинут свои позиции, «началось»08:30
- Rozetka сворачивает работу: что происходит08:17
- Тимошенко обратилась к Зеленскому с важной просьбой08:00
- Медики назвали лучший осенний завтрак07:45
- Названы продукты для профилактики гриппа и ОРВИ09:00
- Медики назвали лучший осенний завтрак07:45
- Не открывайте зонтик в помещении: "парасольные" приметы и суеверия22:40
- Как отличить грипп от ОРВИ: врачи дали советы 20:42
- Скандал с "формулой Штайнмайера" по Донбассу: насколько она опасна и чего хочет Кремль17:52
- 6 вещей, которые делает жадная женщина16:30
- 5 простых и домашних способов быстро улучшить зрение15:51
- Рейтинг небрежных знаков Зодиака, с которыми сложно уживаться остальным14:28
- Названы лучшие домашние средства от простуды22:35
- Врачи сообщили, какие ягоды нельзя замораживать20:40
- Назван самый богатый знак Зодиака
- Астрологи назвали три знака, для которых судьба приготовила много испытаний
- Как в фильме ужасов: сеть взбудоражило фото известного стадиона в Донецке
- Знаки Зодиака, которым Ванга предрекла проблемы со здоровьем в этом году
- Пушилин арестован: В Кремле началась новая война за контроль над "Л/ДНР" - СМИ
- Главаря «ДНР» Пушилина взяли под домашний арест: какую судьбу ему готовит Кремль
- Астрологи сообщили, кто кому подчиняется в зависимости от знака Зодиака
- «Информация уточняется»: СМИ сообщили об аресте Пушилина
- Глава Донецкой ОГА прогнозирует упрощение правил пересечения КПВВ
- В Украине появится военная полиция: что нужно знать