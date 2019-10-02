Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Украина

В платежках за коммуналку перестанут учитывать субсидии: нововведение

02.10.2019 09:31
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
В платежках за коммуналку перестанут учитывать субсидии: нововведение

Субсидии с 1 октября в платежках за коммунальные услуги больше учитываться не будут. Правительство планирует выплачивать компенсации в дальнейшем "живыми деньгами".

Согласно новым правилам, деньги, которые украинцам удастся сэкономить, можно будет потратить по своему желанию, передает Соцпортал.

Субсидию получить можно на карту Ощадбанка или наличными по заявлению льготника.

Для того, чтобы получить субсидию, необходимо подать до 15 октября заявление в структурное подразделение по вопросам социальной защиты населения вместе банковскими реквизитами или номером почтового отделения. Выплачивать компенсации начнут после начала отопительного сезона.

Узнать, будете ли вы получать льготу, можно, обратившись в управление труда и соцзащиты райадминистраций со следующими документами:

  • паспорта льготника и членов его семьи;
  • свидетельство о рождении детей до 14 лет;
  • регистрационный номер налогоплательщика льготника и членов его семьи;
  • документ, подтверждающий право на льготу;
  • квитанции по оплате ЖКХ за последний месяц;
  • информация о мобильном телефоне льготника.
Источник: https://from-ua.com 


Теги: Донбасс, субсидия, коммунальные услуги, платежи
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх