- В Раде назревает бунт против капитуляции на Донбассе - Зеленскому выдвинули требование 17:40
- Источник: Генпрокуратура Украины готовит подозрение Петру Порошенко17:20
- ОСТОРОЖНО! Украинские торговые точки заполонило поддельное сливочное масло17:00
- Мурашки по коже: украинцев ошарашили вестью о Яценюке16:48
- «Мы требуем от президента...». Вакарчук экстренно обратился к украинцам и к Зеленскому16:14
- Все банки обязаны принимать 1, 2 и 5 копеек для обмена в течение года – НБУ16:02
- Гривна укрепляется, а цены растут: В Нацбанке назвали причину15:25
- «Вы ничего не получите»: главари «ЛДНР» закатили Зеленскому истерику, ситуация накаляется15:06
- В ОРДО бойцов ВСУ приговорили к 16 годам тюрьмы14:48
- Украинские силовики показали, как будут зачищать Донецк и Луганск. ВИДЕО14:30
В Раде назревает бунт против капитуляции на Донбассе - Зеленскому выдвинули требование
Значительная группа украинских политиков стала в оппозицию к президенту Владимиру Зеленскому и устроила настоящий бунт против капитуляции на Донбассе. Информационные агентства сообщают, что сразу фракции Рады потребовали объяснений в связи с подписанием "формулы Штайнмайера".
Более того, на сессии Львовского областного совета депутаты приняли заявление о недопущении капитуляции Украины. Партии "Голос", "Европейская солидарность" и Батькивщина требуют от президента Владимира Зеленского объяснить свою позицию относительно деоккупации и реинтеграции Донбасса.
Об этом в среду, 2 октября, заявил глава фракции "Голос" Сергей Рахманин на заседании Парламента, передает Диалог.UA. "Я выступаю от имени трех фракций: "Европейская солидарность", "Голос" и "Батькивщина". Во время перерыва мы согласовывали общее предложение президенту Украины лично донести депутатскому корпусу и общественности свою позицию относительно дальнейшей деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей", - сказал Рахманин. Нардепы также зовут в Раду министра иностранных дел Вадима Пристайко и начальника Генштаба ВСУ Руслана Хомчака для отчета о ситуации на Донбассе. "Мы требуем сегодня в 16:00 прийти в Верховную Раду министру иностранных дел Пристайко и главе Генерального штаба Хомчаку, чтобы они озвучили позицию относительно конкретных действий, которые происходят на Востоке Украины", - сказал Рахманин.
Спикер ВР Дмитрий Разумков заявил, что передаст соответствующее приглашение. "У всех есть рабочие планы, но мы передадим это предложение", - сказал он.
В то же время на сессии Львовского областного совета депутаты приняли заявление о недопущении капитуляции после подписания так называемой "формулы Штайнмайера". За заявление проголосовали единогласно 66 присутствующих депутатов, сообщает "Радио Свобода". В заявлении говорится, что "формула Штайнмайера" является нескрываемой сдачей национальных интересов и началом капитуляции Украины в российско-украинской войне.
По мнению депутатов Львовского облсовета, на оккупированных территориях Донбасса окончательно закрепится присутствие представителей оккупационных администраций во власти на национальном уровне.
Львовские депутаты призвали все патриотические силы, представленные в Парламенте, заблокировать новую редакцию закона Украины об особом статусе Донбасса и узаконить проведение местных выборов на временно оккупированных территориях в отдельных районах Донецкой и Луганской областей.
Львовские депутаты готовы провести выездное заседание под стенами Верховной Рады и предлагают руководителям государства и ведущим политическим силам организовать национальный круглый стол для выработки совместной общегосударственной стратегии на переговорах по российской агрессии и судьбы временно оккупированных территорий.
Также Львовский облсовет принял заявление о недопущении отвода сил и средств ВСУ с Донбасса.
Источник: www.dialog.ua
Теги: Донбасс, требование, бунт, Верховная Рада, Зеленский
- Это только начало: обнародована дата бунта под Радой
- Стала известна правда о бунте Зеленского против Рады: сделано срочное заявление
- Нацгвардия РФ направлена на Донбасс для подавления бунтов
- Верховная Рада готовит мощный удар по телеканалам Кремля в Украине
- Донбасс официально признали оккупированным и позвали туда миротворцев (ВИДЕО)
- Боевики устроили бунт на Донбассе
- «Вы ничего не получите»: главари «ЛДНР» закатили Зеленскому истерику, ситуация накаляется15:06
- В ОРДО бойцов ВСУ приговорили к 16 годам тюрьмы14:48
- Главари «Л/ДНР» выдвинули Зеленскому требование по «формуле Штайнмайера»13:16
- «Залпы, так сильно гатят, что даже Vodafone не работает»: Жители Донецка в панике сообщают о кровавых боях12:38
- Подписание «формулы Штайнмайера»: всплыли роковые последствия, «открывает дверь к…»11:00
- Пушилин не собирается отдавать Украине контроль над границей на Донетчине10:12
- «Я всех поздравляю»: на передовой переполох, ВСУ покинут свои позиции, «началось»08:30
- Озвучена дата начала разведения сил и средств на Донбассе07:16
- «Граница должна быть наша»: Зеленский назвал главное условие выборов на Донбассе22:06
- В Мариуполе бездомный хотел съесть щенка. ВИДЕО21:13
- В Раде назревает бунт против капитуляции на Донбассе - Зеленскому выдвинули требование 17:40
- Источник: Генпрокуратура Украины готовит подозрение Петру Порошенко17:20
- ОСТОРОЖНО! Украинские торговые точки заполонило поддельное сливочное масло17:00
- Мурашки по коже: украинцев ошарашили вестью о Яценюке16:48
- Медики определили, чем опасны суши для здоровья16:30
- «Мы требуем от президента...». Вакарчук экстренно обратился к украинцам и к Зеленскому16:14
- Все банки обязаны принимать 1, 2 и 5 копеек для обмена в течение года – НБУ16:02
- Названы продукты, которые нельзя смешивать или подавать в одной тарелке15:41
- Гривна укрепляется, а цены растут: В Нацбанке назвали причину15:25
- «Вы ничего не получите»: главари «ЛДНР» закатили Зеленскому истерику, ситуация накаляется15:06
- Медики определили, чем опасны суши для здоровья16:30
- Названы продукты, которые нельзя смешивать или подавать в одной тарелке15:41
- Названы продукты, которые лучше не покупать в супермаркетах11:17
- Врачи выяснили, сколько часов в день можно носить наушники10:45
- Не открывайте зонтик в помещении: приметы и суеверия10:32
- Названы продукты для профилактики гриппа и ОРВИ09:00
- Медики назвали лучший осенний завтрак07:45
- Не открывайте зонтик в помещении: "парасольные" приметы и суеверия22:40
- Как отличить грипп от ОРВИ: врачи дали советы 20:42
- Скандал с "формулой Штайнмайера" по Донбассу: насколько она опасна и чего хочет Кремль17:52
- Назван самый богатый знак Зодиака
- Астрологи назвали три знака, для которых судьба приготовила много испытаний
- Как в фильме ужасов: сеть взбудоражило фото известного стадиона в Донецке
- Знаки Зодиака, которым Ванга предрекла проблемы со здоровьем в этом году
- Пушилин арестован: В Кремле началась новая война за контроль над "Л/ДНР" - СМИ
- Главаря «ДНР» Пушилина взяли под домашний арест: какую судьбу ему готовит Кремль
- Астрологи сообщили, кто кому подчиняется в зависимости от знака Зодиака
- «Информация уточняется»: СМИ сообщили об аресте Пушилина
- Глава Донецкой ОГА прогнозирует упрощение правил пересечения КПВВ
- В Украине появится военная полиция: что нужно знать