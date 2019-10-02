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В Украине начался осенний призыв на срочную военную службу
Служба в армии для каждого молодого человека считается священным обязательством. Армия готовит защитников Родины, даем человеку закалку и вырабатывает дисциплину. В постсоветские времена в армии не служили только те, у кого не позволяло здоровье. В настоящее время – это тоже дело чести и совести каждого.
С 1 октября в Украине начинается осенний призыв на срочную военную службу. Об этом сообщает replyua.net, ссылаясь на «ТСН».
Призыв продлится до конца года. К службе привлекут чуть больше 15 тысяч новобранцев в возрасте от 20 до 27 лет, которые не имеют права на освобождение или отсрочку. Больше всего новичков направят в Вооруженные силы Украины. Попадут новенькие также в Национальную гвардию, Государственную спецслужбу транспорта и Государственную пограничную службу. Бойцы будут служить максимум полтора года. В зону проведения Операции Объединенных сил на Донбассе их не будут отправлять.
Однако, не все считают службу в армии обязательным и нужным аспектом каждого гражданина Украины. Среди родителей часто слышится мнение: «Когда растим детей, государство не видит, а когда в армию идти, так сразу». Поэтому, а может по другим причинам, в армию служить не все идут. Так, например, военкоматы Киева передали Национальной полиции около 35 тысяч дел на киевлян, которые уклоняются от призыва на срочную военную службу.
Теги: Украина, Донбасс, военные, призыв, осень
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