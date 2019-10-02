Все банки обязаны принимать 1, 2 и 5 копеек для обмена в течение года – НБУ

02.10.2019 16:02

До 30 сентября 2020 года все банки обязаны принимать монеты номиналом в 1, 2 и 5 копеек. В случае отказа, граждане имеют право жаловаться регулятору.

Обмен монет можно совершить в «Ощадбанке», «Райффайзен Бане Аваль», «ПриватБанке» и Нацбанке.

Общая сумма в чеке, для упрощения расчетов, будет округляться до цифры, кратной 10 копейкам.

Источник: http://kr24.com.ua