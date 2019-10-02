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Зеленский рассказал, что будет с остальными узниками Кремля
В ходе переговоров представителей Трехсторонней контактной группы в Минске, которая прошла сегодня, первого октября, обсуждался вопрос относительно следующего этапа освобождения удерживаемыми лицами, о чем во время брифинга рассказал Верховный главнокомандующий Вооруженными силами Украины Владимир Зеленский.
Как информирует replyua.net со ссылкой на пресс-службу украинского лидера, в ходе брифинга он заявил: «Все этого ждем. Для нас, вы знаете, возвращение украинских граждан является приоритетом – и для меня лично, и, я думаю, для каждого украинца». Кроме того, президент Украины напомнил об украинском журналисте Станиславе Асееве, который уже более двух лет незаконно удерживается террористами Донбасса на временно неподконтрольных территориях Востока нашей страны, и который 1 октября встретил свое 30-летие в неволе. Глава государства отметил: «Мы прилагаем максимальные усилия для его возвращения и возвращения всех наших граждан, всех граждан Украины». Помимо этого Владимир Зеленский отметил достижении договоренности о начале разведения войск в районе населенных пунктов Петровское и Золотое на Донбассе.
Теги: Донбасс, Минск, Кремль, военнопленный, Минские договоренности, Зеленский
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