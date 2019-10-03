Британия и Франция отреагировали на подписание «формулы Штайнмайера»

03.10.2019 11:12

Министерство иностранных дел Великобритании поддержало подписание так называемой формулы Штайнмайера как части мирного урегулирования на Донбассе.

Государственный министр Британии по вопросам Европы и США Кристофер Пинчер назвал это «обнадеживающим шагом» и указал на «явную приверженность президента Зеленского поиску дипломатического решения», сообщает DW, передает НВ.

Он также подчеркнул, что Лондон поддерживает требования Киева по соблюдению ряда условий проведения местных выборов на востоке Украины.

«К ним относятся всеобъемлющее прекращение огня, вывод иностранных войск и беспрепятственный доступ международных наблюдателей за выборами и СМИ», — подчеркнул Пинчер.

Британский министр добавил, что теперь Россия «должна сыграть свою роль для прекращения конфликта, незамедлительно перестав поддерживать сепаратистов и выполнять свои обязательства по минским соглашениям».

Также известно, что Франция приветствует прогресс, достигнутый на переговорах в Минске по урегулированию ситуации на Донбассе, и согласование "формулы Штайнмайера". Об этом на брифинге 2 октября заявил официальный представитель министерства иностранных дел Франции, сообщила пресс-служба ведомства.

"Конструктивная атмосфера переговоров с участием России, Украины, ОБСЕ и представителей неконтролируемых районов Донбасса на встрече контактной группы в Беларуси привела к некоторому прогрессу в реализации Минских соглашений. Условия для вступления в силу будущего [особого] статуса Донецкой и Луганской областей были уточнены, и вывод вооруженных сил из трех районов был согласован сторонами. Франция приветствует эти достижения, чему способствовали интенсивные переговоры, проведенные в последние недели в нормандском формате между Францией, Германией, Украиной и Россией", – сообщил представитель.

По его словам, в настоящее время сложились условия для предстоящего проведения в Париже встречи глав государств и правительств в нормандском формате с целью достижения прогресса в урегулировании конфликта.

Источник: https://from-ua.com