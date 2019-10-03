Дожди и похолодание: осторожно, погода готовит удар

03.10.2019 12:30

Синоптик рассказала о неоднородной погоде по всей территории Украины в ближайшие время

В Украину придет существенное повышение температуры воздуха, но ненадолго, об этом сообщает в Фейсбук синоптик Наталья Диденко.

Погода в Украине в ближайшее время приятно удивит, но это ненадолго. Уже скоро начнутся настоящие холодные осенние и несколько суровые будни.

В четверг, 3 октябре холод постепенно начнет пробираться на территорию Украины — Запад Украины попадет в дождливую погоду, пишет синоптик: «Осадки предполагаются умеренными и даже сильными».

Об опасности переохлаждения специалист предупредили тех, кто любит отдых в Карпатах: «Вниманию тех, кто гоняет по Карпатах! С завтра начинается дождевая холодная погода! Осторожно!».

Известно, что на остальной территории удержится сухая погода: «Завтра похолодает в западных областях до +11 — +17 градусов. В большинстве областей будет где-то не лето, +17 — +24 градуса».

В столице 3 октября будут тепло: «Здесь еще без осадков и +22, +23 градуса».

Однако уже 4 октября погода в столице изменится: «Похолодает и пройдут дожди», — отметила синоптик.

Теплым днем будет как раз завтрашний, кроме уже Запада Украины: «Далее будут пуховики, шарфики к носу, шапки на глаза и, страшно сказать, возможно и перчатки».

Источник: https://from-ua.com