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«Я никогда не сдам Украину»: Зеленский обратился к украинцам из-за «формулы Штайнмайера»
Гарант Конституции Украины Владимир Зеленский заявил, что он уважает право украинцев на протест. При этом он обратился с призывом к гражданам не поддаваться на провокации отдельных политиков.
Как информирует replyua.net со ссылкой на сообщение украинских средств массовой информации, таким образом, президент отреагировал на митинги в Киеве из-за «формулы Штайнмайера». Согласно словам украинского лидера, никаких соглашений с представителями Донецкой и Луганской «народных республик» никто не подписывал.
Также он заявил, что новый закон об особом статусе Востока украинского государства будет учитывать «красные линии» и общественное мнение. «Я уважаю конституционное право каждого гражданина на протест, я никогда не сдам Украину», – сказал он.
Напомним, ранее мы уже сообщали, что после позавчерашнего брифинга президента Украины, на котором он подтвердил, что украинская сторона в Трехсторонней контактной группе подписала документ, имеющий название «формула Штайнмайера», лидер «Национального корпуса» Андрей Белецкий и свободовец Сиротюк начали собирать у Офиса президента Украины больше числа националистов. А уже на следующий день, 2 октября, стало известно, что масштабные митинги начались по этому поводу в Днепре, Львове, Запорожье, Чернигове и Киеве.
Теги: Украина, Донбасс, президент, Зеленский
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