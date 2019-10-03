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Киевстар взвинтил цены на пакеты, изменив тарифную сетку
Крупнейший мобильный оператор страны «Киевстар» (по количеству абонентов) 1 октября представил новую тарифную сетку для своих припейд-клиентов. Старые тарифы, как прежде заверяли в пресс-службе оператора, перенесут в архив, но подключенные к ним абоненты еще какое-то время смогут ими пользоваться.
Как долго – неизвестно. Однако, как показывает опыт, рано или поздно архивные пакеты закроют. Так что людям все равно придется выбирать из пачки новых предложений.
Если сравнивать с прежними предложениями компании, стоимость услуг существенно выросла. Хотя в некоторых пакетах увеличилось и предложение. Однако главное изменение – бонусная система. Те абоненты, которые своевременно внесут абонплату, по новым правилам смогут получить дополнительные минуты и мегабайты.
Всего оператор представил 5 пакетов, все без исключения – с безлимитным звонками внутри сети. Однако только один с помесячной тарификацией. В отличие от основного конкурента, в «Киевстар» не стали торопиться с отказом от четырехнедельной тарификации. Вместо этого начали указывать наравне с общей еще и стоимость услуг за день использования.
1. Киевстар Комфорт – 75 грн./месяц (100 МБ, 30 минут на чужие мобильные и городские).
Еще вчера за эти же деньги компания отдавала в 20 раз больше трафика (2000 МБ), а включенные в пакет 30 минут можно было потратить еще и на звонки за границу.
2. Общение без границ – 125 грн./4 недели (3000 МБ, 30 минут на другие номера и за границу).
Полного аналога пакета в старой тарифной сетке оператора нет. Однако раньше за 100 грн./4 нед. Можно было получить 4000 МБ и 60 минут общения с абонентами других операторов.
Впрочем, начиная с этого пакета оператор планирует раздавать серьезные бонусы. Если заплатить за услугу вовремя, Киевстар обещает начислить абоненту дополнительные 3000 МБ и полчаса звонков. То есть общий объем услуг можно увеличить вдвое от базового: до 6000 МБ и 60 минут разговоров. Здесь важно сделать оговорку - на главной странице сайта допущена ошибка: в качестве бонуса указаны 6000 Мб. Однако в детальных условиях тарифа дополнительный трафик составляет 3000 МБ.
3. Развлечения без границ – 175 грн./4 недели (6000 МБ и 60 минут звонков). Также в тариф включен безлим на соцсети и ряд музыкальных сервисов, включая Youtube Music.
Точного аналога в старых тарифах также нет. Однако всего за 150 грн./4 нед. прежде «Киевстар» отдавал 9000 МБ и 150 минут на звонки абонентам других операторов и за границу.
В этом пакете также работает бонусная система, которая позволяет удвоить мегабайты и минуты до, соответственно, 12000 МБ и 120 минут.
4. Видео без границ – 225 грн./4 нед. (9000 МБ, 90 минут и 90 SMS). Сюда следует прибавить безлим на соцсети и видеохостинг. Оператор обещает, что не будет тарифицировать трафик ни с Youtube, ни с Netflix. А также ряда других сервисов.
Прежде аналогичный объем данных абонент получал всего за 150 грн./4 недели. Правда, без плюшек в виде нетарифицируемого социального и видео-трафика.
В качестве премии за своевременную оплату оператор предлагает безлимитный интернет, дополнительные 90 смсок и 30 минут на чужие номера.
5. Максимальный Безлим – 300 грн./4 нед. (безлимитный интернет, 300 минут на городские номера и за границу, 300 SMS).
Прежде аналогичный пакет стоил всего 225 грн./4 нед. Причем в него также был включен домашний интернет. В новом тарифе такой опции нет. К слову, нет в нем и никаких других бонусов.
Источник: https://from-ua.com
Теги: Донбасс, цена, Киевстар, тариф, мобильная связь
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