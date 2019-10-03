Министр Зеленского рассказал, сколько еще будет продолжаться война

03.10.2019 19:48

Вадим Пристайко, Министр иностранных дел Украины, рассказал о планах президента Владимира Зеленского относительно окончания войны на Донбассе.

Так, Пристайко отметил, что Владимир Зеленский установил срок разрешения ситуации в пол года. Для того, чтобы закончить войну быстро, необходимо расширить Нормандский формат за счет представителей других стран - США и Великобритании. Это позволит более эффективно коммуницировать с партнерами страны и все же прийти к завершению войны с Российской Федерацией.

Пристайко заявил, что таким образом, гарант Конституции Украины дал понять гражданам страны и всему миру то, что Украина не собирается тратить еще пять лет на пустые разговоры. Также министр иностранных дел отметил, что в случае, если Нормандский формат не будет эффективным, Украина примет иные решения, но продолжим дипломатический диалог с представителями стран-партнеров.

Пристайко отметил, что задача Зеленского понятна, а чего хочет президент Российской Федерации, сказать сложно. Вероятно, он полагал, что украинские силы иссякнут и Украина капитулирует. Но этого не случилось, и Владимир Зеленский настаивает на реальных действиях, чтобы прекратить войну на Донбассе. Для этого есть 6 месяцев.

Напоминаем, Владимир Зеленский анонсировал программу "переходного правосудия", согласно которой Донбасс и Крым будут реинтегрированы в Украину. В нее должны быть включены конкретные меры по оказанию помощи беженцам, пострадавшим, ответственность виновных в совершении тяжких правонарушений, а также право получить полную информацию о том, что происходило в стране 5 лет.

Источник: https://from-ua.com