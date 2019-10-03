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Митинги не перерастут в новый Майдан, пока в протестах участвуют люди Порошенко - мнение

03.10.2019 19:30
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Митинги не перерастут в новый Майдан, пока в протестах участвуют люди Порошенко - мнение

Виктор Небоженко отметил, общаясь с журналистами издания Новости Украины – From-UA, что нынешние акции протеста теоретически могут превратиться в новый Майдан. Однако при этом политолог, директор социологической службы «Украинский барометр», подчеркнул, что этого не произойдет до тех пор, пока в митингах принимают участие люди Петра Порошенко, дискредитировавшего себя и как политика, и как лидера, сообщает replyua.net.

Виктор Небоженко допускает, что акции протеста против «формулы Штайнмайера», начавшиеся не только в Киеве, но и в других украинских городах, действительно могут перерасти в новый Майдан. Однако при этом политолог убежден, что этого не произойдет до тех пор, пока участие в митингах принимают люди Петра Порошенко. Вернее, новый Майдан в Украине не начнется до тех пор, пока над акциями протеста, образно говоря, витает дух пятого президента.

Небоженко подчеркнул, что Порошенко уже слишком серьезно дискредитирован - и как политик, и как лидер. Поэтому ему вообще лучше не появляться на акциях протеста. Если на митинге будет Порошенко, то это сводит к нулю шансы на перерастание митингов в новый Майдан. Читайте также: Из-за наличия конфликта интересов Богдан должен уйти в отставку - Данилюк.



Теги: Донбасс, митинг, Майдан, Порошенко
 
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