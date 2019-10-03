Овощи в Украине дорожают: что происходит и остановится ли рост цен

03.10.2019 20:38

В Украине снова стали расти цены на овощи. В этом сезоне погодные условия не способствовали появлению хорошего урожая, что объясняет повышение цен.

"К сожалению, наш аграрный сектор технически достаточно слабый и очень зависит от природно-климатических условий. Есть ли дождь, или есть засуха, будет ли урожай, или не будет. Все это ощущается именно на продуктах садоводства и овощах",

– отметил Кушнирук.

К примеру, картошка в этом году стоит на 40% дороже, чем в Беларуси и Польше. Если в прошлом году цена овоща была на уровне 7 грн/кг, то в 2019 около 15,8 грн/кг.

"Да, картошка в Украине дороже, чем в Польше, на 40%, и намного дороже, чем в Беларуси. Но сюда едет белорусский и польский импорт. И эта цена, которая сейчас есть у нас она ниже, чем была в июле, поэтому в какой-то степени есть даже снижение цены",

– пояснил эксперт.

Из-за неурожая, пришлось наращивать импорт. В этом году был побит рекорд по импорту, установленный в сезоне 2009-2010 годов.

Чаще всего страна импортировала, лук, огурцы, помидоры, перец.

Эксперты ожидают, что цены продолжат расти. В сентябре капуста подорожала на 13%, свекла – на 12%, лук – на 24%, а вот цена моркови снизилась на 31%.

"Цены на овощи и фрукты буду расти, а импорт будет дорожать. А внутренние цены уже будут формироваться исходя из цен на импорт. До следующего сезона ситуация не изменится, наоборот, зимой часть овощей может даже подорожать, та же картошка, капуста, морковь. Т.е. все те позиции, которые выращиваются на открытом грунте",

– прогнозирует Борис Кушнирук.

Источник: http://kr24.com.ua