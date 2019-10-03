Похолодает и пройдут дожди: синоптик рассказала, когда погода снова испортится

03.10.2019 09:30

В Украину придет существенное повышение температуры воздуха, но ненадолго, об этом говорится в прогнозе народного синоптика Натальи Диденко.

Погода в Украине в ближайшее время приятно удивит, но доставит — это ненадолго. Уже скоро начнутся настоящие холодные осенние и несколько суровые будни.

В четверг, 3 октябре холод постепенно начнет пробираться на территорию Украины — Запад Украины попадет в дождливую погоду, пишет синоптик:

«Осадки предполагаются умеренными и даже сильными». Об опасности переохлаждения специалист предупредили тех, кто любит отдых в Карпатах:

«Вниманию тех, кто гоняет по Карпатах! С завтра начинается дождевая холодная погода! Осторожно! ».

Известно, что на остальной территории удержится сухая погода:

«Завтра похолодает в западных областях до +11 — +17 градусов. В большинстве областей будет где-то не лето, +17 — +24 градуса ». В столице 3 октября будут тепло:

«Здесь еще без осадков и +22, +23 градуса». Однако уже 4 октября погода в столице изменится:

«Похолодает и пройдут дожди», -отметила синоптик.

Теплым днем ​​будет как раз завтрашний, кроме уже Запада Украины:

«Далее будут пуховики, шарфики к носу, шапки на глаза и, страшно сказать, возможно и перчатки».

Источник: https://from-ua.com