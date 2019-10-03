Приметы на 3 октября: что нельзя делать в Астафьев день

03.10.2019 11:44

3 октября православная церковь почитает память великомученика Евстафия Плакиды, его жены Феопистии и детей Агапия и Феописта. Евстафий был выдающимся римским полководцем. Он жил во времена правления императора Траяна (98-117), до крещения носил имя Плакида, пишут Подробности.

Традиции 3 октября

День великомученика Евстафия в народе связывали с ветром, дующим в эту пору со всех сторон. Ветрам народная метеорология придает большое значение. По их направлению и силе судили о погоде на ближайшее время, о характере зимы, о видах на урожай.

Северный ветер на Астафьева – к стуже, южный – к потеплению, западный – к осадкам, восточный – к теплой и солнечной погоде.

По мнению наших предков, ветра, дующие с юга, сулят плодородие.

В этот период начинали работать ветряные мельницы. Крестьяне мололи зерно нового урожая. 3 октября справляли праздник мельников, которые работали на мельницах-ветряках. Мельнику крестьяне носили подношения.

Что нужно делать 3 октября

Нужно обязательно проветрить всю одежду на улице, подставить ее под солнечные лучи или прокалить на морозе, в зависимости от погоды.

Дом нужно окурить можжевельником, зверобоем или полынью от нечистых сил.

Окна и зеркала вымыть раствором со святой водой. Вечером зажгите дома свечу.

Кроме того, следует прислушаться к своему организму. Если у вас напряжена шея, значит на ней висят лишние обязанности, меняйте профессию или цель в жизни.

Дискомфорт в спине значит, что вам нужно больше отдыхать, а в ногах – к смене образа жизни на более активный. Если зажаты руки, сделайте что-то, о чем давно мечтали.

Что нельзя делать

Если вы брали взаймы какую-то кухонную утварь, например сковородку, кастрюлю, тарелку или даже чашку, то пустой ее возвращать нельзя, иначе в вашей посуде тоже будет пусто. То же относится и к сумкам.

Также в Астафьев день после мытья рук нельзя стряхивать воду, руки нужно вытирать, чтобы не наплодить чертей. Этот запрет связан с давней легендой, когда черт, который упал с неба и остался в одиночестве, попросил войско у Бога. Тогда Бог посоветовал ему опустить руки воду и стряхнуть, у него будет столько чертей, сколько получилось брызг.

Нельзя, чтобы за вашим столом сидело 13 человек, лучше позовите соседей или еще кого-то. Как и другие поверья, связанные с числом 13, переносит нас к библейскому сюжету тайной вечери, где тринадцатым человеком был Иуда.

Вообще в этот день совершается много обманов, люди много грешат, а в мир подкидывает иллюзии. Поэтому он энергетически очень тяжелый.

Также лучше ограничить любовные контакты, чтобы избежать разочарований. Не дарите людям подарков и не принимайте их сами, не выясняйте отношения и не затевайте ссор.

Приметы на 3 октября