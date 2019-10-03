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Приметы на 3 октября: что нельзя делать в Астафьев день

03.10.2019 11:44
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Приметы на 3 октября: что нельзя делать в Астафьев день

3 октября православная церковь почитает память великомученика Евстафия Плакиды, его жены Феопистии и детей Агапия и Феописта. Евстафий был выдающимся римским полководцем. Он жил во времена правления императора Траяна (98-117), до крещения носил имя Плакида, пишут Подробности.

Традиции 3 октября

День великомученика Евстафия в народе связывали с ветром, дующим в эту пору со всех сторон. Ветрам народная метеорология придает большое значение. По их направлению и силе судили о погоде на ближайшее время, о характере зимы, о видах на урожай.

Северный ветер на Астафьева – к стуже, южный – к потеплению, западный – к осадкам, восточный – к теплой и солнечной погоде.

По мнению наших предков, ветра, дующие с юга, сулят плодородие.

В этот период начинали работать ветряные мельницы. Крестьяне мололи зерно нового урожая. 3 октября справляли праздник мельников, которые работали на мельницах-ветряках. Мельнику крестьяне носили подношения.

Что нужно делать 3 октября

  • Нужно обязательно проветрить всю одежду на улице, подставить ее под солнечные лучи или прокалить на морозе, в зависимости от погоды.
  • Дом нужно окурить можжевельником, зверобоем или полынью от нечистых сил.
  • Окна и зеркала вымыть раствором со святой водой. Вечером зажгите дома свечу.
  • Кроме того, следует прислушаться к своему организму. Если у вас напряжена шея, значит на ней висят лишние обязанности, меняйте профессию или цель в жизни.
  • Дискомфорт в спине значит, что вам нужно больше отдыхать, а в ногах – к смене образа жизни на более активный. Если зажаты руки, сделайте что-то, о чем давно мечтали.

Что нельзя делать

  • Если вы брали взаймы какую-то кухонную утварь, например сковородку, кастрюлю, тарелку или даже чашку, то пустой ее возвращать нельзя, иначе в вашей посуде тоже будет пусто. То же относится и к сумкам.
  • Также в Астафьев день после мытья рук нельзя стряхивать воду, руки нужно вытирать, чтобы не наплодить чертей. Этот запрет связан с давней легендой, когда черт, который упал с неба и остался в одиночестве, попросил войско у Бога. Тогда Бог посоветовал ему опустить руки воду и стряхнуть, у него будет столько чертей, сколько получилось брызг.
  • Нельзя, чтобы за вашим столом сидело 13 человек, лучше позовите соседей или еще кого-то. Как и другие поверья, связанные с числом 13, переносит нас к библейскому сюжету тайной вечери, где тринадцатым человеком был Иуда.
  • Вообще в этот день совершается много обманов, люди много грешат, а в мир подкидывает иллюзии. Поэтому он энергетически очень тяжелый.
  • Также лучше ограничить любовные контакты, чтобы избежать разочарований. Не дарите людям подарков и не принимайте их сами, не выясняйте отношения и не затевайте ссор.

Приметы на 3 октября

  • Если погода сырая и туманная, много белой длинной паутины летает, то осень будет благоприятной, а снег выпадет не скоро.
  • Шишки на ели низко растут – к ранним морозам, высоко – настоящие холода ударят в конце зимы.
  • Южный ветер дует – в следующем году будет отменный урожай озимых.
  • Если сухая погода за окном, то зимой будет мало снега.
  • Если лист с клена и березы опадает не чисто, то зима ожидается суровая.
Источник: https://from-ua.com 


Теги: Донбасс, религия, приметы, октябрь, традиции
 
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