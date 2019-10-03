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Трамп «умыл» Украину, скандальная правда выплыла наружу: «не хочу давать деньги такой…»
Лидер США Дональд Трамп объяснил, почему заблокировал выделение Украине военной помощи
Об этом президент заявил во время пресс-конференции с финским лидером Саули Ниинисте, передает ЕП.
По его словам, он целенаправленно заблокировал выделение военной помощи из-за высокой коррупции в Украине.
Помимо этого, как рассказывает Дональд Трамп, подобными действиями он хотел вынудить страны Европейского Союза больше помогать Киеву и заявил, что ему не нравятся такие коррумпированные государства, как Украина.
«Украина до него (прихода к власти президента Владимира Зеленского) была известна поразительной коррупцией. Поразительной. Больше, чем в любой стране мира. Фактически она считалась одной из самых коррумпированных стран в мире. И мне не нравится давать деньги стране, которая настолько коррумпирована», — подчеркнул американский президент.
Дональд Трамп также заявил, что разблокировал выделение военной помощи Украине по личной просьбе сенатора от Республиканской партии Роба Портмана.
«Фактически, Роб Портман позвонил мне — и нет никого более достойного, чем Роб Портман из Огайо. Он позвонил и сказал: «Пожалуйста, разблокируйте деньги». Я сказал: «Роб, мне не нравится, что США — страна, которая всегда дает деньги, а Украина помогает Европе и европейским странам гораздо больше, чем они помогают нам», — признался лидер США, выступая на пресс-конференции.
Подытоживая, президент Соединенных Штатов повторил, что страны Европейского Союза на фоне агрессии со стороны России должны больше помогать Украине, чем Вашингтон.
«Украина помогает Европе и европейцы должны помогать Украине. Она как стена между Россией и Европой: большая, белая прекрасная стена. И страны Европы должны платить больше, чем мы», — подытожил Трамп.
Как мы ранее сообщали, вокруг президента США Дональда Трампа разгорелся международный скандал, из-за чего ему хотят объявить импичмент. В частности, 3/4 Палаты представителей выступили в поддержку расследования возможного давления Трампа на президента Украины Владимира Зеленского во время телефонного звонка, в котором лидер США якобы просил своего коллегу расследовать факты коррупции Байдена-младшего.
Через время Белый дом также обнародовал стенограмму разговора двух президентов. Так, действительно Трамп в беседе поднял эту тему, уточнив, что «Байден остановил расследование и многие люди хотят узнать об этом». Президент США попросил Зеленского поговорить с адвокатом Руди Джулиани и генпрокурором США Барром по поводу ситуации вокруг сына Джо Байдена. Зеленский в свою очередь пообещал Трампу, что новый генпрокурор Украины рассмотрит дело Байдена.
Источник: https://politeka.net
Теги: Украина, Донбасс, помощь, скандал, Дональд Трамп, отказ
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