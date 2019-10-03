Украинцы смогут оплатить покупки с помощью кольца

03.10.2019 09:09

Ощадбанк планирует начать выпуск NFC-колец, которыми можно будет воспользоваться для оплаты в POS-терминалах.

Известно, что 86% всех терминалов поддерживают данный способ оплаты

Кольцо будет керамическим, предполагается создание экземпляров в 2 расцветках. Для оплаты устройством необходим поднести его к терминалу.

Источник: http://kr24.com.ua