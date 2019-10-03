Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Украина

Украинцы смогут оплатить покупки с помощью кольца

03.10.2019 09:09
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Украинцы смогут оплатить покупки с помощью кольца

Ощадбанк планирует начать выпуск NFC-колец, которыми можно будет воспользоваться для оплаты в POS-терминалах.

Известно, что 86% всех терминалов поддерживают данный способ оплаты

Кольцо будет керамическим, предполагается создание экземпляров в 2 расцветках. Для оплаты устройством необходим поднести его к терминалу.

Источник: http://kr24.com.ua 



Теги: Донбасс, кольцо, Ощадбанк, покупки, оплата
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
все новости Донбасса →
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх