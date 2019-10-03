- Уже к концу года паспорта старого образца могут заменить на новые21:47
- Есть всего два варианта: у Зеленского ошарашили планами по Донбассу, первые подробности21:34
- Условия для выборов на неподконтрольном Донбассе: В Евросоюзе сделали заявление21:11
- Киевстар взвинтил цены на пакеты, изменив тарифную сетку20:53
- Овощи в Украине дорожают: что происходит и остановится ли рост цен20:38
- «Я никогда не сдам Украину»: Зеленский обратился к украинцам из-за «формулы Штайнмайера»20:21
- Отопительный сезон в Украине — назван срок подачи тепла в квартиры20:00
- Министр Зеленского рассказал, сколько еще будет продолжаться война19:48
- Митинги не перерастут в новый Майдан, пока в протестах участвуют люди Порошенко - мнение19:30
- Зеленский принял судьбоносное решение после скандала в СНБО: кто заменит Данилюка19:16
Уже к концу года паспорта старого образца могут заменить на новые
ID-документы с цифровой подписью разработает компания IIG. В полиграфическом комбинате «Украина» считают, что смена паспортов может быть нецелесообразна, так как обойдется в миллиарды грн.
Также экс-глава «Украины» отметил, что компания IIG – бывший «ЕДАПС»., которая за большие деньги выдавал «защищенные» справки.
"Это "счастье" (перевыпуск документов) нам обещает подарить какая-то индустриально-инновационная группа (IIG). Кто не знает, так это переименованный консорциум "ЕДАПС". Многие, наверное, уже забыли, что это такое. А я напомню. Это предприятие, которое в течение 10 лет "впаривало" нам огромное количество никому ненужных различных видов защищенных справок. А мы с вами все это покупали. Речь о миллиардах гривен/ И сейчас, когда у нас одни из самых защищенных и дешевых идентификационных документов в мире, вдруг появляется консорциум "ЕДАПС" под другим названием, и вновь собирается обманывать людей?"
- написал Степанов.
Источник: http://kr24.com.ua
Теги: Украина, Донбасс, паспорт
- Боевой волонтер Роман Доник: "Всех, кто активно воевал против наших войск на той стороне, нужно уничтожать или сажать как можно на дольше"
- С начала сезона в Украине от гриппа скончались 13 человек
- Стало известно о планах Кремля сорвать поставки оружия из США в Украину: американские СМИ выяснили неожиданные подробности
- Украина не признает указ Путина относительно "документов ЛДНР"
- Исторический документ в Украине: где можно прочитать текст Томоса
- Есть всего два варианта: у Зеленского ошарашили планами по Донбассу, первые подробности21:34
- В Мариуполе на предприятии Ахметова произошел несчастный случай: есть жертвы16:15
- Гиркин считает, что «формула Штайнмайера» позволит Украине «переиграть» Путина15:40
- Завтра в ОРДО начнется ремонт дорог возле КПВВ "Горловка"15:30
- У Зеленского хотят отрезать оккупированный Донбасс стеной - детали плана поразят Украину 15:05
- Главари ОРДО объяснили, по какому паспорту жители ОРДО будут получать «пенсии»11:30
- Оккупанты РФ пошли в наступление на Донбассе после подписания "формулы Штайнмайера" 10:55
- В ОРДО рассказали, сколько времени займет развод сил и средств09:45
- «Пенсионная схема готова»: В Донецке рассказали, что будет с пенсионерами в «ЛДНР»08:46
- Разведение войск под Петровским и Золотым - Минобороны Украины выступило с заявлением21:03
- Назван продукт, избавляющий от головной боли и бессонницы22:27
- Уже к концу года паспорта старого образца могут заменить на новые21:47
- Есть всего два варианта: у Зеленского ошарашили планами по Донбассу, первые подробности21:34
- Условия для выборов на неподконтрольном Донбассе: В Евросоюзе сделали заявление21:11
- Киевстар взвинтил цены на пакеты, изменив тарифную сетку20:53
- Овощи в Украине дорожают: что происходит и остановится ли рост цен20:38
- «Я никогда не сдам Украину»: Зеленский обратился к украинцам из-за «формулы Штайнмайера»20:21
- Отопительный сезон в Украине — назван срок подачи тепла в квартиры20:00
- Министр Зеленского рассказал, сколько еще будет продолжаться война19:48
- Митинги не перерастут в новый Майдан, пока в протестах участвуют люди Порошенко - мнение19:30
- Назван продукт, избавляющий от головной боли и бессонницы22:27
- Ученый сделал сенсационное заявление о лекарствах18:48
- Как употреблять алкоголь и избежать похмелья18:26
- От этих продуктов в короткие сроки можно набрать вес08:30
- Как стирать вещи, чтобы уберечься от простуды22:34
- Медики рассказали, чем вреден горячий кофе19:00
- Медики определили, чем опасны суши для здоровья16:30
- Названы продукты, которые нельзя смешивать или подавать в одной тарелке15:41
- Названы продукты, которые лучше не покупать в супермаркетах11:17
- Врачи выяснили, сколько часов в день можно носить наушники10:45
- Знаки Зодиака, которым Ванга предрекла проблемы со здоровьем в этом году
- Главаря «ДНР» Пушилина взяли под домашний арест: какую судьбу ему готовит Кремль
- «Текстильщик уже захвачен»: В районе Каргила на Донбассе состоялся кровавый бой
- Астрологи сообщили, кто кому подчиняется в зависимости от знака Зодиака
- Глава Донецкой ОГА прогнозирует упрощение правил пересечения КПВВ
- «Я всех поздравляю»: на передовой переполох, ВСУ покинут свои позиции, «началось»
- «Пенсионная схема готова»: В Донецке рассказали, что будет с пенсионерами в «ЛДНР»
- «Это настоящая "бомба"»: в Донецк приедут гости из «дальнего зарубежья»
- Главари ОРДО объяснили, по какому паспорту жители ОРДО будут получать «пенсии»
- «Вы ничего не получите»: главари «ЛДНР» закатили Зеленскому истерику, ситуация накаляется