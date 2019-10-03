Уже к концу года паспорта старого образца могут заменить на новые

03.10.2019 21:47

ID-документы с цифровой подписью разработает компания IIG. В полиграфическом комбинате «Украина» считают, что смена паспортов может быть нецелесообразна, так как обойдется в миллиарды грн.

Также экс-глава «Украины» отметил, что компания IIG – бывший «ЕДАПС»., которая за большие деньги выдавал «защищенные» справки.

"Это "счастье" (перевыпуск документов) нам обещает подарить какая-то индустриально-инновационная группа (IIG). Кто не знает, так это переименованный консорциум "ЕДАПС". Многие, наверное, уже забыли, что это такое. А я напомню. Это предприятие, которое в течение 10 лет "впаривало" нам огромное количество никому ненужных различных видов защищенных справок. А мы с вами все это покупали. Речь о миллиардах гривен/ И сейчас, когда у нас одни из самых защищенных и дешевых идентификационных документов в мире, вдруг появляется консорциум "ЕДАПС" под другим названием, и вновь собирается обманывать людей?"

- написал Степанов.

Источник: http://kr24.com.ua