В Кремле требуют закрепить особый статус для Донбасса в Конституции

03.10.2019 10:20

Кремль продолжает настаивать на том, чтобы особый статус Донбасса был прописан в Конституции Украины. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров.

Российский министр отметил, что формула Штайнмайера — «это уже компромисс по сравнению с изначальным текстом минских соглашений», поскольку изначальный текст якобы предполагал: сначала закон об особом статусе и фиксация его в Конституции, а потом проведение выборов в ОРДЛО.

По его словам, согласованная всеми участниками минского процесса формула Штайнмайера якобы никак не влияет на основу минских соглашений — «амнистию, особый статус, закрепленный в Конституции, разведение сил и средств, полное возобновление экономических связей, снятие блокады, которая полностью противоречила минским соглашениям».

Источник: https://donpress.com