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Зеленский принял судьбоносное решение после скандала в СНБО: кто заменит Данилюка

03.10.2019 19:16
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Зеленский принял судьбоносное решение после скандала в СНБО: кто заменит Данилюка

Владимир Зеленский назначил нового секретаря СНБО после неожиданного увольнения Алексея Данилюка

Совет национальной безопасности и обороны Украины возглавим Алексей Данилов. Как сообщает Politeka, об этом говорится в указе президента.

В документе говорится: «назначить Данилова Алексея Мячеславовича секретарем Совета национальной безопасности и обороны Украины».

Данилов занимал должность заместителя Данилюка, который на прошлой неделе неожиданно решил покинуть пост секретаря СНБО.

Известно, что Данилов является заместителем директора Европейского института интеграции и развития. С 1994 по 1997 год он занимал пост мэра Луганска, а в 2005 году возглавил Луганскую ОГА. Ранее Данилов проходил в Верховную Раду V созыва от партии «Батькивщина».

Напомним, ранее Александр Данилюк впервые раскрыл причину своего увольнения с поста секретаря СНБО.

Чиновник заявил, что увольнение было его собственной идеей. В качестве причины Данилюк назвал нежелание участвовать в «подковерных играх некоторых персонажей».

«Это было сознательное решение, основанное на том, что происходит и как сейчас формируется политика. Мне просто не интересны подковерные игры, которыми занимаются некоторые персонажи», — заявил бывший секретарь СНБО.

Источник: https://politeka.net 



Теги: Донбасс, СНБО, Зеленский
 
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