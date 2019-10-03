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Зеленский принял судьбоносное решение после скандала в СНБО: кто заменит Данилюка
Владимир Зеленский назначил нового секретаря СНБО после неожиданного увольнения Алексея Данилюка
Совет национальной безопасности и обороны Украины возглавим Алексей Данилов. Как сообщает Politeka, об этом говорится в указе президента.
В документе говорится: «назначить Данилова Алексея Мячеславовича секретарем Совета национальной безопасности и обороны Украины».
Данилов занимал должность заместителя Данилюка, который на прошлой неделе неожиданно решил покинуть пост секретаря СНБО.
Известно, что Данилов является заместителем директора Европейского института интеграции и развития. С 1994 по 1997 год он занимал пост мэра Луганска, а в 2005 году возглавил Луганскую ОГА. Ранее Данилов проходил в Верховную Раду V созыва от партии «Батькивщина».
Напомним, ранее Александр Данилюк впервые раскрыл причину своего увольнения с поста секретаря СНБО.
Чиновник заявил, что увольнение было его собственной идеей. В качестве причины Данилюк назвал нежелание участвовать в «подковерных играх некоторых персонажей».
«Это было сознательное решение, основанное на том, что происходит и как сейчас формируется политика. Мне просто не интересны подковерные игры, которыми занимаются некоторые персонажи», — заявил бывший секретарь СНБО.
Источник: https://politeka.net
Теги: Донбасс, СНБО, Зеленский
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