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Зеленский рассказал, что на самом деле будет с Крымом и Донбассом
Гарант Конституции Украины Владимир Зеленский выступил с инициативой создания концепции переходного правосудия для Востока украинского государства, а также стратегии деоккупации Крыма и Донбасса. Как информирует replyua.net со ссылкой на пресс-службу главы государства, собственной позицией по оккупированным украинским территориям Зеленский поделился на открытии заседания Комиссии по вопросам правовой реформы в среду, второго октября.
В частности, президент Украины подчеркнул, что необходимо создать концепцию переходного правосудия для того, чтобы можно было преодолеть вооруженный конфликт и достигнуть мира. Украинский лидер отметил: «Она должна включать меры по возмещению ущерба жертвам войны, привлечение к ответственности виновных в совершении тяжких преступлений, реализацию права на получение правды о ходе событий конфликта».
Также Верховный главнокомандующий Вооруженными силами Украины добавил, что нужно создать стратегию деоккупации временно оккупированных территорий Крыма и востока украинского государства, а также возвращения их под контроль Украины и реинтеграции населения. Он подытожил: «Это ответы на сложные вопросы: какой будет жизнь человека после восстановления контроля над Крымом и оккупированными частями востока страны, принципы и формы ответственности, – а в некоторых случаях и освобождение от нее – за сотрудничество с оккупационными властями».
Теги: Донбасс, Крым, правосудие, деоккупация, Зеленский
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