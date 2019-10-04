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«8 миллиардов долларов»: Минск и Киев подписали важные торговые документы

04.10.2019 17:18
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«8 миллиардов долларов»: Минск и Киев подписали важные торговые документы

Предприятия из Украины и Беларуси подписали контракты на более чем пятьсот миллионов долларов США, о чем информирует replyua.net со ссылкой на сообщение пресс-службы Торгово-промышленной палаты.

Отмечается, что документы подписали стороны по результатам встречи украинско-белорусского консультативного совета делового сотрудничества. В свою очередь президент ТПП Украины Геннадий Чижиков заявил: «Беларусь является чрезвычайно важным торговым партнером Украины. По объемам взаимной торговли в первом полугодии этого года она занимает пятое место среди всех стран мира».

Он добавил: «Мы очень ценим то, чтобы Украина и Беларусь наладили тесное торговое сотрудничество и восстановили объемы товарооборота. В планах на этот год - цифра не менее восьми миллиардов долларов Соединенных Штатов Америки». Как известно, ранее перед этим глава Министерства инфраструктуры Украины Владислав Криклий заявил, что основной задачей дальнейшего сотрудничества между республикой Беларусь и украинским государством является развитие речного судоходства на реках Днепр и Припять, в том числе в рамках реализации проекта водного пути Е-40.

 



Теги: Донбасс, Киев, Минск, документы
 
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