Аварийная посадка Ан-12: спасатели уточнили информацию о погибших

04.10.2019 11:15

При аварийной посадке самолета "Ан-12" под Львовом погибли как минимум 3 человек.

Есть пострадавшие. Судьба еще 2 граждан остается неизвестной. Операция по спасению продолжается.

Последними новостями с места ЧП под Львом поделилась Госслужба по чрезвычайным ситуациям Украины (ГСЧС), передает Диалог.UA. Трагедия произошла рано утром в пятницу, 4 октября.

Транспортник "Ан-12" авиакомпании "Украина Аэроальянс" был вынужден совершить экстренную посадку при подлете к аэропорту Львова. Ан-12 сел в 1,5 км от взлетно-посадочной полосы аэропорта Львов.

Посадка была очень жесткой. Погибли 3 человек, находившихся на борту. Еще 3 с травмами срочно госпитализированы. Судьба еще 2 человек остается неизвестной.

По последним данным, причиной аварийной посадки самолета стала нехватка топлива. Самолет, осуществлявший рейс Вико (Испания) - Львов, пропал с радаров, как только экипаж сделал запрос Львову на посадку. Связь с воздушным судном была прервана.

Спасатели добрались до рухнувшего Ан-12 уже спустя 20 минут после того, как экипаж вышел на связь уже после крушения. К счастью, возгорания самолета не случилось. Спасательная операция продолжается. В ней задействовали более 40 сотрудников ГСЧС.

По данным ведомтства, на борту самолета находились 8 человек, 7 из которых - члены экипажа. Еще один гражданин сопровождал груз.



Источник: www.dialog.ua