Глава МИД Украины анонсировал масштабный обмен пленными

04.10.2019 10:15

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко анонсировал масштабный обмен пленным с Россией уже на следующей неделе. Об этом он сообщил в эфире ток-шоу «Право на владу».

Глава украинского МИД уточнил:

«В ближайшее время и это уже буквально, я надеюсь, на следующей неделе мы планируем еще более масштабный обмен».

В то же время, никаких деталей предстоящего обмен он не уточнил.

Источник: https://donpress.com