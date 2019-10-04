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Глава МИД Украины анонсировал масштабный обмен пленными
04.10.2019 10:15
Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко анонсировал масштабный обмен пленным с Россией уже на следующей неделе. Об этом он сообщил в эфире ток-шоу «Право на владу».
Глава украинского МИД уточнил:
«В ближайшее время и это уже буквально, я надеюсь, на следующей неделе мы планируем еще более масштабный обмен».
В то же время, никаких деталей предстоящего обмен он не уточнил.
Источник: https://donpress.com
Теги: Донбасс, МИД, обмен пленными
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