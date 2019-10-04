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Курс валют на 4 октября: снижение гривны резко замедлилось
04.10.2019 09:03
Курс доллара на межбанке в продаже упал на 31 копейку – до 24,62 гривен за доллар, курс в покупке понизился на 33 копейки – 24,57 гривен за доллар.
Национальный банк Украины на пятницу, 4 октября, понизил курс гривны по отношению к американскому доллару почти на две копейки – до 24,87 гривен за доллар. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора в четверг, 3 октября.
НБУ установил официальные курсы валют на следующем уровне:
– 100 долларов США – 2487,7122 гривны (+1,7353);
– 100 евро – 2724,2936 гривны (+8,3638).
Напомним, на 3 октября Нацбанк ослабил гривну более чем на 30 копеек – до 24,85 гривен за доллар.
В четвертый рабочий день недели курс доллара на межбанке в продаже упал на 31 копейку – до 24,62 гривен за доллар, курс в покупке понизился на 33 копейки – 24,57 гривен за доллар.
Источник : https://korrespondent.net
Теги: Донбасс, гривня, октябрь, курс валют
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