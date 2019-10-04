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Лукашенко на встрече с Зеленским ошеломил заявлением: Путин остался за бортом
Владимир Зеленский и Александр Лукашенко обсудили будущие договоренности .
Белорусский глава государства поблагодарил за то, что его пригласили на форум. По словам Лукашенко, он готов к дружеским отношениям с
Украиной, отметив — между странами никогда не будет проблем.
Также президент Беларуси отметил, что знаком с Зеленским заочно. Лукашенко сказал, что убежден — все, о чем страны договорятся — будет исполняться. В свою очередь украинский президент в шутку сообщил, что нужно побольше договариваться, если все договоренности будут исполняться.
К слову, белорусский президент отметил, что оба государства переживают одни и те же проблемы. Как подчеркнул Лукашенко, между странами есть глубокая большая идеология, которая основана на истории и сейчас обоим странам непросто.
Отметим, что сам Александр Лукашенко обычно «заигрывает» с президентом России Владимиром Путиным, но в этот раз глава Кремля остался в стороне. Встреча украинского и белорусского глав государств этому доказательство. В частности, сейчас глава Беларуси договаривается с Украиной, ведя разговоры о дружбе, мире и «братстве».
Источник : https://politeka.
Теги: Донбасс, Путин, Лукашенко, Зеленский
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