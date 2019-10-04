Минобразования ищет возможность повысить зарплаты учителям – Новосад

04.10.2019 09:35

Министерство образования "ищет варианты, просчитывает различные опции и подходы" для повышения зарплат отдельным категориям учителей, заявила глава ведомства Анна Новосад.

Минобразования и науки Украины изучает возможность повышения зарплат для отдельных категорий педагогов. Об этом в интервью "Радіо Свобода" 3 октября сказала глава министерства Анна Новосад.



"Мы ищем варианты, просчитываем различные опции, подходы, как бы мы могли этот социальный статус, зарплату по крайней мере отдельным категориям педагогов повысить", – сказала она.



Министр напомнила, что постановление о повышении зарплат учителям приняло предыдущее правительство.



"Постановление о повышении зарплат было подписано в день, когда назначали новое правительство и, соответственно, не было учтено в проекте бюджета [на 2020 год], который разрабатывался еще предыдущим правительством. И поэтому получилась немного странная ситуация. Но мы понимаем, что просто так сказать "друзья, мы, к сожалению, не можем это выполнить" мы не можем", – сказала Новосад.



Она также заявила, что министерство будет работать над повышением зарплат воспитателям детских садов.



"У нас есть очень большая разница между тем, что получают учителя, которым, к счастью, в последние годы повысили зарплату, и, например, воспитатели детских садов... Молодой воспитатель, который еще не имеет стажа, получает 4173 гривны, если не ошибаюсь. Кого мы можем на такую заработную плату поощрить на эту работу? Более того, что человек, проработавший на этой работе 30 лет, будет иметь 6 тыс. грн", – заявила глава министерства.



В то же время она отметила, что за зарплаты воспитателям отвечают местные власти.



"И мы на уровне государства, даже подняв существенно оклады для дошкольников, не сможем заставить местные органы платить эту заработную плату, так как они завтра придут к нам и скажут: "У нас этих средств нет". Поэтому мы должны проделать огромную работу для сбалансирования возможностей общин платить эти деньги. Как это делать – будем думать", – заявила Новосад.

Источник : https://gordonua.com