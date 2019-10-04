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Нардеп вдохновил Супрун на пост о мастурбации
Бывшая глава Минздрава подчеркнула, что мастурбация необходима для поддержания кровообращения в гениталиях и малом тазу и для снятия сексуального напряжения в случае отсутствия постоянного партнера.
Мастурбация - это неизбежная составляющая нормального психосексуального развития. Она предшествует сексуальному поведению, направленному на другого человека. Но бывает и такое, что мастурбация действительно становится проблемой. Об этом сообщила бывшая и.о. главы Минздрава Ульяна Супрун на своей странице в Facebook.
Она объяснила, когда уже можно начать переживать из-за самоудовлетворения, а когда еще нет. Супрун напомнила, что миф о вреде мастурбации здоровью придумал гуру велнеса, доктор Джон Харви Келлогг. Он пугал молодежь, которая занимается "греховным сексом", слепотой и волосатыми ладонями.
"Благодаря мастурбации дети и подростки познают свое тело, а женщины осознают наилучшие пути достижения оргазма. Для кого-то важна вагинальная стимуляция, другие женщины прежде всего испытывают оргазм благодаря стимуляции головки клитора и уретры. Мастурбируют (либо признаются в этом) преимущественно мужчины", - отметила Супрун.
Экс-главы Минздрава подчеркнула, что мастурбация необходима для поддержания кровообращения в гениталиях и малом тазу и для снятия сексуального напряжения в случае отсутствия постоянного партнера/ши или невозможности заниматься сексом так часто, как хочется. Кроме того, продолжила она, мастурбацию в качестве альтернативы секса в случае его невозможности считают профилактической мерой рака простаты.
"Мастурбация детей или взрослых не входит в перечень психических расстройств, и если человек в гармонии с собой, это не мешает обыденным делам, сну, другим людям, нет элемента обсессии, то все в порядке", - заявила бывшая исполняющая обязанности министра здравоохранения.
Также Супрун перечислила проблемы, которые могут возникнуть из-за мастурбации
1. Сексологи говорят, что у мужчин, которые привыкли к "мертвой хватке" рукой, еще с сопутствующим просмотром порно, могут возникнуть проблемы с возбуждением и чувствительностью с живым человеком. К счастью, отметила бывшая глава Минздрава, сенсибилизированные сильной стимуляцией гениталии восстанавливают чувствительность, если некоторое время воздерживаться от мастурбации.
2. Иногда мастурбация начинает приобретать компульсивный характер, как хватание за гениталии на рабочем месте. "Такое поведение, очевидно, не поддается волевому контролю, а человек не осознает негативные последствия действий... Компульсивную мастурбацию относят к сексуальным зависимостям", - подчеркнула Супрун.
3. Сексуальное поведение обычно служит для облегчения физической и эмоциональной боли, и является одним из способов преодоления стресса. Сексуальная зависимость любого характера, хоть и ставит целью уменьшить напряжение, создает новую, и так зависимый человек попадает в круговерть.
4. Компульсивная мастурбация часто присуща детям с оппозиционными защитными нарушениями, проблемным поведением, тревожным нарушением, тиками или иным стереотипным поведением.
Кроме того, бывшая глава Минздрава рассказала о последствиях воздержания от секса. Отсутствие секса и мастурбации в жизни мужчин повышает уровень тестостерона. "Спермотоксикоза" не существует, но высокий уровень тестостерона действительно у некоторых мужчин может проявляться как агрессия. В течение суток после полового акта у мужчин и женщин повышается уровень тестостерона и количества его рецепторов. Просто возбуждение и мастурбация настолько уровень гормона не повышают.
"Здоровая сексуальность - это здорово. Зависимости, парафилии нарушений и мастурбация вместо работы - нет", - подытожила Супрун.
Источник : https://korrespondent.net
Теги: Донбасс, мастурбация, нардеп, Ульяна Супрун
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