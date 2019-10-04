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Названы имена погибших при аварийной посадке Ан-12

04.10.2019 18:21
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Названы имена погибших при аварийной посадке Ан-12

 


Сми узнали имена всех находившихся на борту самолета. Все выжившие были в носовой его части.

Названы имена пяти погибших во время аварийной посадки грузового Ан-12 вблизи аэропорта Львова утром в пятницу, 4 октября, сообщает ТСН.

По данным издания, в аварии погибли: командир Виталий Степаненко, помощник командира Маевский Игорь, штурман Кузьменко Юрий, бортовой техник Завадюк Игорь и радиооператор Кириленко Владимир.

Среди тех, кто выжил и уже прооперирован два инженера Шахов Олег и Амелькин Андрей, а также еще один бортовой техник Корякин Андрей.

Известно, что все выжившие были в носовой части самолета. 





Теги: Донбасс, погибший, посадка
 
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