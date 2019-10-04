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Отопительный сезон на носу: эксперт объяснил, к чему стоит готовиться
Из-за запуска реформ энергосистема Украины полноценно так и не заработала. Об этом в эксклюзивном комментарии интернет-изданию Новости Украины – From-UA рассказал эксперт по вопросам энергетики Сергей Дяченко.
По словам нашего собеседника, оценить степень готовности Украины к отопительному сезону можно, учитывая три ключевых фактора.
«О готовности к отопительному сезону свидетельствуют такие факторы, как наличие газа в газовых хранилищах, наличие угля на складах электростанций и прохождение ремонтной кампании», - отмечает аналитик.
«С газом у нас все в порядке. Ремонтная кампания… С вопросами, но тоже прошли. А вот что касается наличия угля, то здесь возникают большие проблемы», - добавляет эксперт.
Одной из ключевых причин нестабильности Дяченко называет ситуацию, связанную с запуском реформ.
«Рынок только начинает раскачиваться. Энергосистема и энергетика, в общем-то, не заработали так, как следует. Не все гладко и с системой регулирования энергосистемы. Вот здесь и могут возникнуть большие проблемы», - отмечает собеседник издания.
Источник: https://from-ua.com
Теги: Украина, Донбасс, газ, отопительный сезон
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