Приметы на 4 октября: что нельзя делать

04.10.2019 10:51

4 октября православная церковь почитает память апостола от 70-ти Кодрата Афинского (умер около 130 г.), проповедующего Божие слово в Магнезии и Афинах. Когда святой находился в Малой Азии, он представил императору Адриану сочинение в защиту христиан, после прочтения которого, правитель издал указ не осуждать никого без улик, пишут Подробности.

Одновременно в этот день отмечается память священномучеников Ипатия и Андрея. Родились святые в Малой Азии. В детстве вместе учились в одной обители. В зрелом возрасте Ипатий принял иночество, желая постоянно пребывать в безмолвии. Андрей же посвятил себя служению людям. Он был ревностным проповедником слова Божия и занял место клирика. Оба святых отличались смиренномудрием, великим воздержанием и бескорыстной любовью к людям.

Традиции 4 октября

Дмитрию Ростовскому молятся о заступничестве вдов и сирот, о помощи в нужде бедным людям, при лечении легочных болезней. Если у вас или кого-то из близких людей проблемы со здоровьем, закажите молебен святому и прочтите несколько раз молитву.

К этому дню приурочена поговорка: "Кондрат и Игнатий помогают богатеть богатым". Она носит шуточный характер и никакого отношения не имеет ни к святым покровителям дня, ни к хозяйственным заботам, ни к погодным особенностям. Игнат и Кондрат к этому дню приписаны народным календарем "незаконно". Они собой заменили апостола Кодратия и священномученика Ипатия, наверное, потому что Игнат и Кондрат – более распространенные имена, близкие на слух Ипатию и Кодратию.

Считается, что этот день очень связан с финансами. Например, если вести себя злобно, то денег не будет. А если много работать, то наоборот разбогатеешь. Хотя многие считали, что как бы сильной простой человек не работал в этот день, все равно святые помогают богатеть только богачам.

Приметы на 4 октября

Какая погода в этот день, такая продержится еще в течение четырех недель.

Если за окном ясно и дует северо-восточный ветер, зимние месяцы будут холодными.

Кроты в свои норы много соломы натаскали – зима будет суровой.

Домашняя птица линять начала – наступление зимы не за горами.

Мало грибов и много орехов – к суровой и снежной зиме.

Если днем холодно, а к ночи потеплело – будет ненастье.

Если листья березы начали с верхушки желтеть, то весна будет ранней, если снизу – поздней.

Источник: https://from-ua.com