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Притула после долгого молчания написал гневный пост
Известный украинский шоумен, волонтер Сергей Притула был возмущен историей, которая произошла на одном из полигонов Вооруженных сил Украины. Он выступил с гневным заявлением. Громкий пост о кипятильнике Притула обнародовал на своей официальной странице в Facebook, передает https://www.dialog.ua . Я вот даже не знаю, кого бы то тегнуть, чтобы главный герой этого сообщения - электрокипятильник - оказался в жо*е (-ах) тех, кто уже краев не видит! Маякует мне боец. Боец хороший. Служит давно. Служит верно. Бьет вражину, теряет собратьев. На жизнь не жалуется. Рассеюшку ненавидит, как четкого и конкретного врага. И вот приходит боец в лавку "Военторгсервис", кипятильник приобрести. Ну ведь полигон и все такое. Продают ему русский кипятильник. В Кизляре сделан. У нас продан. На замечание, мол, в своем уме торговать российскими товарами в военной лавке на территории воинской части, ответили: "Что нам поставляют, тем и торгуем". Было бы неплохо, чтобы кому-то мощно "напихали", и чтобы кто-то объяснил бойцам, какого черта происходит?!! Извините за зраду. Не мой стиль, но за ребят обидно.
Теги: молчание, пост, Сергей Притула
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