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Рада отменила закон о химической кастрации педофилов, который ранее ветировал Зеленский
Ветированный Владимиром Зеленским законопроект о принудительной химической кастрации педофилов отклонила и Верховная Рада.
Зеленский отметил, что в документе нет конкретного порядка принудительного применения химической кастрации. Более того, данная мера может ухудшить состояние здоровья или даже привести к смерти, что нарушает право на жизнь.
"При таких обстоятельствах введение антиандрогенных лекарственных препаратов всем осужденным может привести к ухудшению состояния здоровья или стать причиной преждевременной смерти. Поэтому имеет место нарушение неотъемлемого права на жизнь, закрепленного Конституцией Украины",
– говорится в предложениях Зеленского.
В законе также был пункт о создании реестра педофилов, но подобное невозможно из-за закона «О защите персональных данных».
При этом закон о внедрении единого реестра лиц, осужденных за педофилию готовят ко второму чтению. Данный закон предусматривает добровольную химическую кастрацию.
"Лицо, отбыв уже значительный срок в местах лишения свободы, может заменить это на добровольную меру – химическую кастрацию. То есть введение специальных инъекций, которые осуществляются постоянно на добровольных началах",
– пояснил Бакумов.
Источник: http://kr24.com.ua
Теги: Донбасс, закон, педофилия, отмена, кастрация, Верховная Рада
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