Рада отменила закон о химической кастрации педофилов, который ранее ветировал Зеленский

04.10.2019 12:09

Ветированный Владимиром Зеленским законопроект о принудительной химической кастрации педофилов отклонила и Верховная Рада.

Зеленский отметил, что в документе нет конкретного порядка принудительного применения химической кастрации. Более того, данная мера может ухудшить состояние здоровья или даже привести к смерти, что нарушает право на жизнь.

"При таких обстоятельствах введение антиандрогенных лекарственных препаратов всем осужденным может привести к ухудшению состояния здоровья или стать причиной преждевременной смерти. Поэтому имеет место нарушение неотъемлемого права на жизнь, закрепленного Конституцией Украины",

– говорится в предложениях Зеленского.

В законе также был пункт о создании реестра педофилов, но подобное невозможно из-за закона «О защите персональных данных».

При этом закон о внедрении единого реестра лиц, осужденных за педофилию готовят ко второму чтению. Данный закон предусматривает добровольную химическую кастрацию.

"Лицо, отбыв уже значительный срок в местах лишения свободы, может заменить это на добровольную меру – химическую кастрацию. То есть введение специальных инъекций, которые осуществляются постоянно на добровольных началах",

– пояснил Бакумов.

Источник: http://kr24.com.ua