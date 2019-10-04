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Русскоязычные школы перейдут на украинский язык со следующего года

04.10.2019 15:36
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Русскоязычные школы перейдут на украинский язык со следующего года

По словам Новосад, школы нацменьшинств с языками стран ЕС перейдут на украинский с 2023 года.

С сентября 2020 года все русскоязычные школы страны перейдут на украинский язык обучения.

 

Об этом в эфире телеканала сообщила министр образования и науки Анна Новосад, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на НВ.

«Русскоязычные школы еще есть. Но с сентября 2020 года такие школы переходят на украинский язык обучения… А школы с языками нацменьшинств, которые относятся к языкам Евросоюза, с сентября 2023 года. И тех, и тех мы должны к этому переходу подготовить», — рассказала он.

При этом Новосад отметила, что в таких школах у нацменьшинств останется возможность изучать родной язык или литературу.



Теги: Украина, Донбасс, школы
 
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