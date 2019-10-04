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Штрафы за отказ во льготном проезде в Украине выросли в несколько раз

04.10.2019 20:39
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Штрафы за безосновательный отказ в перевозке льготников, в Украине выросли до 150 необлагаемых минимумов доходов граждан.  Соответствующий закон №0893  приняла Верховная Рада 3 октября.  

"Безосновательный отказ от предусмотренной законом льготной перевозки граждан влечет наложение штрафа на водителей транспортных средств, граждан - субъектов предпринимательской деятельности в размере ста пятидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан",  - говорится в тексте закона.  

Ранее за такой отказ предполагался штраф  в размере 8 необлагаемых минимумов доходов граждан. 

Право на льготный проезд имеют ряд категорий граждан, в том числе инвалиды, ликвидаторы аварии на ЧАЭС,  ветераны боевых действий в Донбассе (АТО/ООС). 

Источник : http://avdeevka.city 



Теги: Украина, Донбасс, штраф, проезд
 
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