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Штрафы за отказ во льготном проезде в Украине выросли в несколько раз
Штрафы за безосновательный отказ в перевозке льготников, в Украине выросли до 150 необлагаемых минимумов доходов граждан. Соответствующий закон №0893 приняла Верховная Рада 3 октября.
"Безосновательный отказ от предусмотренной законом льготной перевозки граждан влечет наложение штрафа на водителей транспортных средств, граждан - субъектов предпринимательской деятельности в размере ста пятидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан", - говорится в тексте закона.
Ранее за такой отказ предполагался штраф в размере 8 необлагаемых минимумов доходов граждан.
Право на льготный проезд имеют ряд категорий граждан, в том числе инвалиды, ликвидаторы аварии на ЧАЭС, ветераны боевых действий в Донбассе (АТО/ООС).
Источник : http://avdeevka.city
Теги: Украина, Донбасс, штраф, проезд
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