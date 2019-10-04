Штрафы за отказ во льготном проезде в Украине выросли в несколько раз

04.10.2019 20:39

Штрафы за безосновательный отказ в перевозке льготников, в Украине выросли до 150 необлагаемых минимумов доходов граждан. Соответствующий закон №0893 приняла Верховная Рада 3 октября.

"Безосновательный отказ от предусмотренной законом льготной перевозки граждан влечет наложение штрафа на водителей транспортных средств, граждан - субъектов предпринимательской деятельности в размере ста пятидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан", - говорится в тексте закона.

Ранее за такой отказ предполагался штраф в размере 8 необлагаемых минимумов доходов граждан.

Право на льготный проезд имеют ряд категорий граждан, в том числе инвалиды, ликвидаторы аварии на ЧАЭС, ветераны боевых действий в Донбассе (АТО/ООС).

Источник : http://avdeevka.city