У Зеленского объяснили, почему придется согласовывать решение об особом статусе Донбасса с РФ

04.10.2019 20:17

Решение Верховной Рады Украины об особом статусе отдельных районов Донецкой и Луганской областей необходимо согласовать с позицией России. Такое заявление сделал народный депутат от «Слуги народа» Богдан Яременко.

Он отметил, что подготовкой законопроекта по данному вопросу Верховная Рада будет заниматься при содействии Офиса президента. Яременко уточнил:

«Нет никаких сомнений, что окружение президента, его советники, сотрудники Офиса президента будут задействованы в этой работе, поскольку они являются участниками переговоров с РФ, являются носителями знаний о том, какие условия очерчены, и с посредниками международными, и Российской Федерацией как государством, которое может диктовать нам условия, поскольку его войска находятся на нашей территории. Речь идет о консультационных услугах, о предоставлении предложений».

При этом нардеп добавил, что украинский парламент будет вынужден учитывать позицию России при принятии решения относительно статуса Донбасса: