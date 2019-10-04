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У Зеленского объяснили, почему придется согласовывать решение об особом статусе Донбасса с РФ
Решение Верховной Рады Украины об особом статусе отдельных районов Донецкой и Луганской областей необходимо согласовать с позицией России. Такое заявление сделал народный депутат от «Слуги народа» Богдан Яременко.
Он отметил, что подготовкой законопроекта по данному вопросу Верховная Рада будет заниматься при содействии Офиса президента. Яременко уточнил:
«Нет никаких сомнений, что окружение президента, его советники, сотрудники Офиса президента будут задействованы в этой работе, поскольку они являются участниками переговоров с РФ, являются носителями знаний о том, какие условия очерчены, и с посредниками международными, и Российской Федерацией как государством, которое может диктовать нам условия, поскольку его войска находятся на нашей территории. Речь идет о консультационных услугах, о предоставлении предложений».
При этом нардеп добавил, что украинский парламент будет вынужден учитывать позицию России при принятии решения относительно статуса Донбасса:
«Наши попытки вынести этот вопрос [об особом статусе Донбасса] на референдум теоретически могут быть восприняты Россией как попытка Украины не выполнять свои обязательства, и это может сорвать мирные договоренности. Мы должны учитывать и такую возможную реакцию России».
Источник : https://donpress.com
Теги: Донбасс, решение, статус
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