Украинский парламент отменил закон о химической кастрации педофилов

04.10.2019 07:38

Верховная Рада Украины отменила закон о химической кастрации педофилов.

Украинский парламент отклонил законопроект №6449 (№0977 в новом созыве Рады, – Ред.) об ответственности за педофилию, который предусматривал принудительную химическую кастрацию.

Отмену закона поддержали 238 народных избранников.

Источник : https://www.segodnya.ua