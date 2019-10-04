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Украинский парламент отменил закон о химической кастрации педофилов
04.10.2019 07:38
Верховная Рада Украины отменила закон о химической кастрации педофилов.
Украинский парламент отклонил законопроект №6449 (№0977 в новом созыве Рады, – Ред.) об ответственности за педофилию, который предусматривал принудительную химическую кастрацию.
Отмену закона поддержали 238 народных избранников.
Источник : https://www.segodnya.ua
Теги: Донбасс, парламент, педофилия, кастрация
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