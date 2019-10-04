В Правительстве приступили к внедрению цифровых водительских прав

04.10.2019 20:03

В Украине начато сотрудничество для внедрения технологии SmartID, цифровых водительских прав и студенческих билетов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Министерства цифровой трансформации Украины.

Так, состоялось рабочее совещание с участием вице-премьер-министра - министра цифровой трансформации Украины Михаила Федорова, представителей МОН, МВД и председателя правления АО КБ "ПриватБанк" Петра Крумханзла. "Во время встречи был подписан Меморандум о стратегическом сотрудничестве и внедрении инновационных государственных сервисов в Украине между Минцифрой и финучреждением", - отметили в Минцифры.

"В Украине финтех развит на уровне, что даже выше многих европейских стран. Ярким примером является "ПриватБанк" с его опытом разработки собственных нестандартных цифровых решений. Сегодня мы подписываем этот документ для старта сотрудничества по ряду важных проектов в рамках концепции цифровизации", - отметил Федоров.

Как указано, речь идет о таких проектах:

получение квалифицированной электронной подписи (КЭП) по технологии SmartID;

цифровое водительское удостоверение с QR-кодом (в сотрудничестве с МВД);

цифровой студенческий билет (в сотрудничестве с МОН).

"Планируется экспериментальное внедрение цифрового водительского удостоверения с QR-кодом. Электронный студенческий билет в смартфоне - более чем цифровая версия "традиционного" студенческого пластикового билета. Это, по сути, отдельное приложение для студента. Функционал электронного студенческого наполняется, исходя из потребностей учебного заведения и его студентов. Сейчас это - эксперимент, но впоследствии возможен полный переход на генерацию студенческого только в смартфоне и возможность минимизировать или полностью отказаться от печати пластикового удостоверения", - сообщили в Минцифры.

Источник : https://from-ua