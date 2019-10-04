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В правительстве Украины рассказали, как планируют бороться с бедностью

04.10.2019 17:39
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В правительстве Украины рассказали, как планируют бороться с бедностью

Премьер-министр Алексей Гончарук на совместной встрече компаний-членов Американской торговой палаты в Украине, Европейской бизнес ассоциации и Союза украинских предпринимателей в пятницу, 4 октября, представил свой план борьбы с бедностью, сообщает Экономическая правда.

Глава правительства заверил, что каждый дополнительный процент ВВП от реформ будут тратить на борьбу с бедностью в пропорции 3010.

То есть 30% расходов пойдут на социальное обеспечение и 70% расходов на развитие.

Гончарук также рассказал, что послужит развитию экономики: земельная реформа, малая и большая приватизация, продажа проблемной задолженности в банках и легализация азартных игр.

"Мы рассчитываем, что малая приватизация улучшится и в бюджет поступит 5-7 млрд гривен. Этот процесс точно сдвинут с мертвой точки", - сказал премьер.

Ранее глава фракции Слуги народа Давид Арахамия сравнил Гончарука с Лешеком Бальцеровичем, известным "шоковыми реформами" в Польше. Так он прокомментировал инициативу премьера вложить 70% поступлений бюджета в развитие страны и только 30% - в социальную сферу.



Теги: Украина, Донбасс, правительство, бедность
 
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