В Украине грядет коммунальный армагеддон: пострадает каждый десятый

04.10.2019 11:30

В новом 2020 году в Украине количество получателей субсидии существенно уменьшится. В Госбюджет Украины добавили новый пункт, согласно которому, субсидиантов станет меньше на 10%.

Эту информацию сообщил политолог Алексей Якубин в эфире одного из украинских телеканалов.

Он подчеркнул, что власть собирается проверить всех получателей субсидий, так как сейчас в стране долг за коммунальные услуги составляет 60 млрд гривен. По его словам, уменьшение субсидий не поможет решить вопрос "энергетической бедности" и заоблачного долга:

"У нас цены на энергоносители сильно завышены по сравнению с доходами граждан",- заявил Алексей Якубин.

По его словам, в Раде зарегистрировали новый законопроект, который ужесточит процедуру получения помощи от государства и проверок.

Якубин отметил, что согласно проекту нового Госбюджета, Министерство социальной политики в 2020 году получит больше всего денег - 290 млрд грн. Именно эти средства выплачивают пособия и субсидии.

В то же время, Минэнерго и защита окружающей среды получат всего 8,7 млрд гривен, а НАБУ - больше 1 млрд.

Источник: https://from-ua.com