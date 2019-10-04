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В Украине на выходных существенно похолодает
Ночная температура может опуститься до +3.
В ближайшие выходные, 5-6 октября, во всех регионах Украины пройдут дожди. При этом температура воздуха существенно понизится в сравнении с серединой недели, когда столбик термометра превышал +20 градусов, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
Так, в субботу, 5 октября, дожди пройдут по всей территории, Украину накроют дожди. Дневная температура на западе составит +9… +12 градусов, тогда как ночью столбики термометра опустятся до +3…+6 градусов. В южных областях днем ожидается от +12 до +18, а ночью +8…+13. На севере синоптики прогнозируют +9…+12 днем и +5…+7 ночью. В центральных областях будет +10…+12 днем и +4…+8 ночью. На востоке прогнозируют +18…+20, а ночью +10…+13.
В Киеве ночью без осадков, а днем пройдет дождь. Дневная температура не превысит +12, а ночью может опуститься до +5. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с.
Теги: Украина, Донбасс, прогноз погоды
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