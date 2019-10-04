Врач киевского института им. Шалимова, обиравший своих пациентов, пойман на крупной взятке

04.10.2019 18:40

3 октября в Киеве Нацполицией и СБУ был задержан недобросовестный врач-трансплантолог. В Министерстве здравоохранения Украины заявили о том, что Олега Котенко, занимавшего должность заведующего отделением трансплантации и хирургии печени в институте имени Шалимова города Киева, поймали на крупной взятке, сообщает https://www.dialog.ua . По информации правоохранительных органов, Котенко сначала взял у пациента 2 тысячи долларов, после чего попросил дополнительно еще 40000 для реабилитации и операции на печени. СБУ и Нацполиция взяли врача с поличным во время передачи пациентом 22 тысяч долларов, сообщает пресс-центр прокуратуры города Киева. После этого было найдено и изъято дополнительно $64000 прямо в служебном кабинете, а также $13000 и 7300 евро. Отметим, что следствие продолжается, а горе-взяточнику грозит до 6 лет лишения свободы согласно части 3 статьи 368 КК Украины.



