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Зеленский заявил об отсутствии границ между Украиной и Беларусью
04.10.2019 18:02
Беларусь и Украина настолько дружны, что не имеют границ. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский на переговорах в узком составе с президентом Беларуси Александром Лукашенко.
Глава государства уточнил:
«Наши страны действительно не имеют границ. Я прежде всего говорю о людях».
Обращаясь к белорусскому лидеру, Зеленский уточнил:
«Наши люди дружны, ментально абсолютно близкие. И я горжусь, что у нас такие хорошие отношения и соседи».
Источник :https://donpress
Теги: Донбасс, Беларусь, граница, Зеленский
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