Зеленский заявил об отсутствии границ между Украиной и Беларусью

04.10.2019 18:02

Беларусь и Украина настолько дружны, что не имеют границ. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский на переговорах в узком составе с президентом Беларуси Александром Лукашенко.

Глава государства уточнил:

«Наши страны действительно не имеют границ. Я прежде всего говорю о людях».

Обращаясь к белорусскому лидеру, Зеленский уточнил: