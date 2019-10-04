Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Украина

Зеленский заявил об отсутствии границ между Украиной и Беларусью

04.10.2019 18:02
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Зеленский заявил об отсутствии границ между Украиной и Беларусью

Беларусь и Украина настолько дружны, что не имеют границ. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский на переговорах в узком составе с президентом Беларуси Александром Лукашенко.

Глава государства уточнил:

«Наши страны действительно не имеют границ. Я прежде всего говорю о людях».

Обращаясь к белорусскому лидеру, Зеленский уточнил:

«Наши люди дружны, ментально абсолютно близкие. И я горжусь, что у нас такие хорошие отношения и соседи».

Источник :https://donpress 



Теги: Донбасс, Беларусь, граница, Зеленский
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
все новости Донбасса →
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх