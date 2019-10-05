7 октября в Украине похолодает, на западе возможен мокрый снег – синоптик

05.10.2019 09:40

Синоптик Наталья Диденко заверила, что после похолодания, которое ожидается в начале следующей недели в Украине, "еще будет потепление".

7 октября в Украине усилится похолодание. Об этом 4 октября сообщила в Facebook синоптик Наталья Диденко.



"В понедельник, 7 октября, существенно похолодает. А на западе и в Житомирской области есть вероятность мокрого снега", – написала она.



Согласно инфографике, опубликованной Диденко, в ряде областей ожидаются дожди.



В то же время, по ее словам, "потепление еще будет".

Источник : https://gordonua.