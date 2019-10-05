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7 октября в Украине похолодает, на западе возможен мокрый снег – синоптик
05.10.2019 09:40
Синоптик Наталья Диденко заверила, что после похолодания, которое ожидается в начале следующей недели в Украине, "еще будет потепление".
7 октября в Украине усилится похолодание. Об этом 4 октября сообщила в Facebook синоптик Наталья Диденко.
"В понедельник, 7 октября, существенно похолодает. А на западе и в Житомирской области есть вероятность мокрого снега", – написала она.
Согласно инфографике, опубликованной Диденко, в ряде областей ожидаются дожди.
В то же время, по ее словам, "потепление еще будет".
Источник : https://gordonua.
Теги: Украина, снег, Запад
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