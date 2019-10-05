Герус рассказал когда украинцы смогут экономить на коммунальных услугах

05.10.2019 10:44

Украинская семья сможет экономить услугах ЖКХ до 8−10 тысяч гривен в год при условии улучшения энергоэффективности в следующие 5 лет. Об этом заявил представитель президента в правительстве, глава комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрей Герус

«В программе правительства прописано, что за 5 лет должен снизиться уровень потерь тепла, уровень потерь горячей воды и улучшиться энергоэффективность таким образом, чтобы показатель уменьшения составлял 20%.- рассказал он.

Он отметил, что 20% - это практически уменьшение или экономия на коммунальных тарифах, на коммунальных платежках для каждой украинской семьи в пределах 8−10 тысяч гривен в год.