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Герус рассказал когда украинцы смогут экономить на коммунальных услугах

05.10.2019 10:44
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Украинская семья сможет экономить услугах ЖКХ до 8−10 тысяч гривен в год при условии улучшения энергоэффективности в следующие 5 лет. Об этом заявил представитель президента в правительстве, глава комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрей Герус

«В программе правительства прописано, что за 5 лет должен снизиться уровень потерь тепла, уровень потерь горячей воды и улучшиться энергоэффективность таким образом, чтобы показатель уменьшения составлял 20%.- рассказал он.

Он отметил, что 20% - это практически уменьшение или экономия на коммунальных тарифах, на коммунальных платежках для каждой украинской семьи в пределах 8−10 тысяч гривен в год.

«Таким образом, это действительно можно сказать, что это единоцентричная программа. Потому что ее действие почувствует на себе каждый украинец», -заявил Герус.

Источник : https://donpress.com 



Теги: Донбасс, экономия, коммунальные услуги
 
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