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Комаровский рассказал о своих отношениях с Зеленским
Известный украинский педиатр Евгений Комаровский рассказал о людях, которые стараются очернить его в глазах президента Украины Владимира Зеленского, пишет from-ua.
Об этом он сообщил в интервью журналистам. Комаровский также подчеркнул, что возлагает на Зеленского "большие надежды".
Отвечая на вопрос, прислушивается ли Зеленский к его мнению, Комаровский ответил утвердительно. По его словам, глава государства прислушивается к экспертным советам врача.
"Когда мы с Владимиром Александровичем общаемся, он меня слышит, он ко мне прислушивается. Но он в Киеве, а я в Харькове. Чтобы тебя слушали и прислушивались, надо быть с ними рядом 24 часа в сутки. Потому что в тот момент, когда от президента отойдет Комаровский, к нему подойдут Иванов, Петров и Сидоров. И первое, с чего они начнут, это с того, какая Комаровский сволочь. Поэтому я меньше всех склонен, расталкивая кого‑то, пробираться к телу президента", – подчеркнул он.
Комаровский также отметил, что не видит личной необходимости в том, чтобы постоянно доказывать Зеленскому свои качества, и опровергать заявления недоброжелателей.
"Сами понимаете, у меня нет в этом необходимости. Я для себя сделал вывод: те 15% адекватных родителей, которые готовы меня слушать, — достаточная аудитория, чтобы мне не было скучно в этой жизни", — отметил Комаровский.
Теги: Донбасс, отношения, Евгений Комаровский, Зеленский
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