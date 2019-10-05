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На глазах у сына: в Киеве женщина совершила суицид

05.10.2019 21:08
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На глазах у сына: в Киеве женщина совершила суицид

В субботу, 5 октября, в Киеве пожилая женщина выбросилась из окна 4 этажа многоэтажного дома и погибла, пишет from-ua.
Сегодняшний инцидент произошел на Березняках около 10:20 утра.
Как сообщает «Информатор», в момент трагедии в квартире находился сын женщины. Мать выждала момент, когда он выйдет из комнаты, забралась на подоконник и, когда сын вошел в комнату, она выпрыгнула из окна. Мужчина не успел помешать матери совершить самоубийство. Смерть от удара наступила мгновенно.



Теги: Донбасс, Киев, женщина, суицид
 
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