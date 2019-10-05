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Отопительный сезон: в "Нафтогазе" рассказали о запасах газа

05.10.2019 09:21
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Отопительный сезон: в "Нафтогазе" рассказали о запасах газа

Запасы природного газа в украинских подземных хранилищах газа (ПХГ) по состоянию на 2 октября превысили 20,5 млрд куб. м. Об этом  4 октября, написала пресс-служба "Нафтогаза Украины" в Twitter.



Теги: газ, запас, отопительный сезон
 
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