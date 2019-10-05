Отопительный сезон: в "Нафтогазе" рассказали о запасах газа

05.10.2019 09:21

Запасы природного газа в украинских подземных хранилищах газа (ПХГ) по состоянию на 2 октября превысили 20,5 млрд куб. м. Об этом 4 октября, написала пресс-служба "Нафтогаза Украины" в Twitter.