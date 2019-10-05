Пашинский потроллил Портнова: ты меня искал, так я тут, вот мой адрес

05.10.2019 20:51

В социальных сетях уже второй день продолжается "война" между адвокатом Андреем Портовым и подозреваемым в нанесении телесных повреждений бывшем депутате Верховной Рады Сергеем Пашинским. История с вручением подозрения экс-депутату четырех созывов получила свое продолжение. В пятницу, 4 октября, Портнов предложил "крупное вознаграждение" за сообщение места, где "скрывается" Пашинский, сообщает Диалог.UA.

Пашинский, в свою очередь, подобную реакцию воспринимает не иначе как "попытку мести" за разные позиции во времена Евромайдана. На своей странице в Facebook подозреваемый прямо заявил, где находится, а также напомнил, что не убегал ни в 2010-м, ни в 2013-м, ни в 2014-м, и не собирается скрываться сейчас. Таким образом, смысла в "крупном вознаграждении" от Портного больше нет. Вместе с тем, экс-депутат предложил передать деньги, обещанные за подачу своих координат, в фонды по реабилитации украинских солдат, защищавших Украину от "Портнова и его подельников".

Сергею Пашинскому на днях вручили подозрение от Государственного бюро расследований. Дело касается случая в декабре 2016 года, когда Пашинский выстрелил в колено жителю Васильковского района киевской области Вячеславу Химикусу в ходе драки. Дело вновь открыли после переизбрания президента и парламентских выборов. Экс-депутат считает, что не совершил ничего плохого, так как "защищал жену от криминального элемента", который, к тому же, ударил его по голове бутылкой.