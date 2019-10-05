Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Украина

Пашинский потроллил Портнова: ты меня искал, так я тут, вот мой адрес

05.10.2019 20:51
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Пашинский потроллил Портнова: ты меня искал, так я тут, вот мой адрес

В социальных сетях уже второй день продолжается "война" между адвокатом Андреем Портовым и подозреваемым в нанесении телесных повреждений бывшем депутате Верховной Рады Сергеем Пашинским. История с вручением подозрения экс-депутату четырех созывов получила свое продолжение. В пятницу, 4 октября, Портнов предложил "крупное вознаграждение" за сообщение места, где "скрывается" Пашинский, сообщает Диалог.UA.
Пашинский, в свою очередь, подобную реакцию воспринимает не иначе как "попытку мести" за разные позиции во времена Евромайдана. На своей странице в Facebook подозреваемый прямо заявил, где находится, а также напомнил, что не убегал ни в 2010-м, ни в 2013-м, ни в 2014-м, и не собирается скрываться сейчас. Таким образом, смысла в "крупном вознаграждении" от Портного больше нет. Вместе с тем, экс-депутат предложил передать деньги, обещанные за подачу своих координат, в фонды по реабилитации украинских солдат, защищавших Украину от "Портнова и его подельников".
Сергею Пашинскому на днях вручили подозрение от Государственного бюро расследований. Дело касается случая в декабре 2016 года, когда Пашинский выстрелил в колено жителю Васильковского района киевской области Вячеславу Химикусу в ходе драки. Дело вновь открыли после переизбрания президента и парламентских выборов. Экс-депутат считает, что не совершил ничего плохого, так как "защищал жену от криминального элемента", который, к тому же, ударил его по голове бутылкой.



Теги: Донбасс, троллинг, Андрей Портнов, Сергей Пашинский
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх